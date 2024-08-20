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三重、近捷運先嗇宮站3750坪地10月9日標售 每坪底價84萬

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
基地面積約3,750坪、位於新北市三重區中興段乙種工業區土地將在10月9日標售；仲量聯行提供
基地面積約3,750坪、位於新北市三重區中興段乙種工業區土地將在10月9日標售；仲量聯行提供

基地面積約3,750坪、位於新北市三重區中興段乙種工業區土地將在10月9日標售；負責標售作業的仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，該案為新北少見大面積工業土地，步行僅需約5分鐘即可抵達捷運先嗇宮站，且緊鄰產業聚集的湯城園區，地段優越，周邊生活機能完善，商圈內沿街店面及餐飲設施林立。

自2018年中美貿易戰以來，新北市工業廠辦需求旺盛且交易動能強勁，帶來龐大的去化量，主要歸因於整體產業擴張需求穩定以及台商資金回流增加，同時早期廠辦屋齡多已老舊，不符合經營規模升級的在地廠商需求。

根據最新實價登錄網站資料顯示，新北市全區的中古廠辦每坪平均成交價已從5年前的30萬元攀升至45萬元，其中三重國揚數位科技大樓預售廠辦公開銷售半年內完銷，信銓星宇廣場廠辦預售每坪成交價更站穩5字頭，可見當地需求強勁。

先嗇宮站周邊為三重地區發展成熟的製造業聚落，聚集了許多隱形台企冠軍。隨著產業升級，企業擴大經營規模，形成總部聚落，包括宏匯集團、群光電子（2385）、三花棉業等國內知名企業總部皆已在此生根。

除了科技業、傳產業，金融及媒體產業也搶進三重區，設立據點。東森電視也將進駐本區，占地約1,146坪媒體園區，規劃地上22樓、地下4樓的總部大樓。先嗇宮周邊區域已從傳統產業轉型為科技、媒體多元產業聚落。

先嗇宮

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