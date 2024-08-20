連鎖韓式炸雞品牌展店放緩 餐飲業者點出3大問題

連鎖韓式炸雞品牌接連登台，近年展店速度卻紛紛放慢。引進橋村炸雞的王座總經理林子桓分析，品牌在地化發展程度、受限部分原料進口價格偏高、必須等待至少20分鐘的出餐速度，是韓式炸雞面臨的3大問題。

2013年知名韓劇「來自星星的你」引爆台灣人吃炸雞配啤酒的韓流熱潮，陸續有餐飲集團把韓式連鎖炸雞品牌引進台灣市場，疫情前已有起家雞、NENECHICKEN、bb.q CHICKEN接力登台，疫情後又再掀起一波代理潮，王座集團、橘焱胡同分別將橋村炸雞和BHC引進台灣。

六角國際旗下子公司王座國際去年與韓國橋村炸雞簽訂台灣地區獨家總代理權，去年在台灣創造約新台幣近4000萬元的營收，目前在台開設4家直營店，王座國際計劃在第4季開出全台首家加盟店，正式啟動橋村炸雞的加盟業務，未來希望達到至少百店的規模。

另一方面，韓式炸雞品牌「起家雞」在2016年就由好味食飲公司引進台灣，至今在全台已有50多家門市，成為台灣韓式炸雞市場的最大業者，但疫情後拓展腳步放慢、店數停滯。

NENE CHICKEN自2018年進軍台灣，在全台的店數縮減，目前為30間左右。全家便利商店旗下的全家國際餐飲則在2019年引進韓式炸雞品牌 bb.qCHICKEN，初期以便利商店複合店形式試賣熱銷，現在已有約20家獨立店。

儘管韓式炸雞在台灣發展近10年，業者仍面臨展店速度遇到瓶頸的挑戰。王座總經理林子恒分析，品牌的在地化發展、出餐速度和價格是韓式炸雞在台灣市場的3大關鍵問題。

「如果點一份韓式炸雞，卻要等20、30分鐘，相當不利於內用消費或立即性需求」，林子恒指出，韓式炸雞通常以外帶和外送為主，疫情期間曾迎來高峰，但隨著消費回歸實體，許多不是目的性的消費客群難以被滿足，他舉例，「鹹酥雞透過兩段式油炸的手法，就不必等太久」，所以提高出餐速度，成為韓式炸雞能否進一步打開台灣市場的關鍵。

此外，他也說，韓式炸雞的價格普遍較高，是來自許多原料、醬料需進口，對比台灣本地的速食店和鹹酥雞店，形成價格競爭的劣勢。林子恒強調，「如果沒有在速度、售價、份量上調整，韓式炸雞在台灣的路會愈來愈窄」。

目前，橋村炸雞在韓國市場發展非常成熟，加盟店至少有1300家，但在海外市場的拓展卻面臨挑戰。以馬來西亞為例，取得橋村炸雞的海外授權後，9年內僅開了33家直營店。

林子恒指出，近期王座國際積極與橋村炸雞洽談，希望在台灣市場能實現更多變的營運方式，包括使用在地化食材及原料，並在份量、售價和品牌定位上進行調整，除了有更多內用餐廳，也會推出個人餐選項，創造更多消費空間。

他也透露，王座目標5到10年內，透過加盟模式，將台灣橋村炸雞的門市數量擴展至100家，不只問鼎全台韓式炸雞龍頭，也希望台灣能成為橋村炸雞店數最多、單店業績最高的海外市場。