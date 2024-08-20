建商群雄競逐集中大直商辦 虹光植福路商辦今上樑

近年北市商辦需求激增，大直商辦市場將再添新選擇。由伊都汽旅原址改建的虹光植福路商辦20日舉行上樑典禮，虹光集團董事長宋大江表示，多年前就看好大直地區，除了興建敬業二路的虹光LIVE大樓，如今植福路也再下一城，未來將持續積極擴大虹光集團的事業版圖。

虹光集團植福路大樓今日上樑，由宋大江、宋大華兄弟共同主祭，此項開發案，為宋氏家族雙倍投資加碼台灣地產事業的開端，由虹光大江、虹光大華兩家公司首度合作興建開發。

虹光集團指出，自政府於2019年推出多項投資台灣方案，鼓勵台商返鄉設廠，加上本土企業商辦舊換新的需求，商辦市場熱度持續加溫，北台灣推案量突破千億新高，主要集中在台北大直及新北林口一帶。

其中大直地區更被台北市政府視為新都市核心，加上內科商辦需求接近飽和外溢，近年成為多家建商購地推案的重點區域，包括忠泰、興富發（2542）、華固、良茂、宏普、長虹、虹光、大陸建設等多家建商陸續插旗推案，汽車旅館、量販店紛紛退場變身成辦公大樓。

虹光集團指出，境外資金匯回5年閉鎖期在今年8月期滿，據央行統計，在「境外資金匯回管理運用條例」專法監看下，目前尚未運用的境外匯回資金約有42億美元、折合約合新台幣1,380億元。初估每年最多可提取約400多億元，能自由運用在國內外投資。因此下半年商辦市場在大量資金有望挹注下，預估會再創下更多區域行情新高及整體平均行情續漲的表現。

宋大江表示，台灣的投資環境相較於東南亞其他國家穩定，因此十多年前返台創立虹光相關事業，近年也將事業重心移轉到台灣來，積極參與擴大虹光集團的事業版圖，並期待兄弟同心其利斷金能發揮強大的綜效。