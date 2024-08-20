快訊

大量白煙霧狂洩「逃命畫面曝」！彰濱海龍二氧化碳外洩 工人遭連拖帶拉抬走

午後雷雨來了！13縣市發豪大雨特報 雨彈狂轟恐下到晚上

殺出程咬金？傳中信金「搶親」爭取併購 新光金尾盤爆量急拉

建商群雄競逐集中大直商辦 虹光植福路商辦今上樑

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
植福路商辦為虹光集團董事長宋大江（圖左）及董事長宋大華（圖右）兄弟檔聯合投資興建。圖／業者提供
植福路商辦為虹光集團董事長宋大江（圖左）及董事長宋大華（圖右）兄弟檔聯合投資興建。圖／業者提供

近年北市商辦需求激增，大直商辦市場將再添新選擇。由伊都汽旅原址改建的虹光植福路商辦20日舉行上樑典禮，虹光集團董事長宋大江表示，多年前就看好大直地區，除了興建敬業二路的虹光LIVE大樓，如今植福路也再下一城，未來將持續積極擴大虹光集團的事業版圖。

虹光集團植福路大樓今日上樑，由宋大江、宋大華兄弟共同主祭，此項開發案，為宋氏家族雙倍投資加碼台灣地產事業的開端，由虹光大江、虹光大華兩家公司首度合作興建開發。

虹光集團指出，自政府於2019年推出多項投資台灣方案，鼓勵台商返鄉設廠，加上本土企業商辦舊換新的需求，商辦市場熱度持續加溫，北台灣推案量突破千億新高，主要集中在台北大直及新北林口一帶。

其中大直地區更被台北市政府視為新都市核心，加上內科商辦需求接近飽和外溢，近年成為多家建商購地推案的重點區域，包括忠泰、興富發（2542）、華固、良茂、宏普、長虹、虹光、大陸建設等多家建商陸續插旗推案，汽車旅館、量販店紛紛退場變身成辦公大樓。

虹光集團指出，境外資金匯回5年閉鎖期在今年8月期滿，據央行統計，在「境外資金匯回管理運用條例」專法監看下，目前尚未運用的境外匯回資金約有42億美元、折合約合新台幣1,380億元。初估每年最多可提取約400多億元，能自由運用在國內外投資。因此下半年商辦市場在大量資金有望挹注下，預估會再創下更多區域行情新高及整體平均行情續漲的表現。

宋大江表示，台灣的投資環境相較於東南亞其他國家穩定，因此十多年前返台創立虹光相關事業，近年也將事業重心移轉到台灣來，積極參與擴大虹光集團的事業版圖，並期待兄弟同心其利斷金能發揮強大的綜效。

虹光集團延請三門聯合建築師事務所，量身打造植福路商辦，基地面積為467.1坪，將興建為兩側臨路（植福路、堤頂大道二段470巷）地面樓高10層及地下3層的純商辦產品，預計在2025年完工。

虹光植福路商辦大樓由虹光集團董事長宋大江上樑。圖／業者提供
虹光植福路商辦大樓由虹光集團董事長宋大江上樑。圖／業者提供

延伸閱讀

前中和市長邱垂益父子涉安樂巿場開發案 圖利建商3億判10年

裕隆掰了亞曼尼 雙橡園接手…旗艦店將進駐台北晶華

台中七期生活圈西側、南側機能完熟 吸建商布局卡位

施威全談京華城案：容積獎勵本質就是圖利 關鍵在有無故意違法

相關新聞

台灣有機茶園面積創新高 發展袋茶紅茶參賽最多

台灣人愛喝手搖飲，農業部茶及飲料作物改良場統計，有機茶栽培面積至今年7月底達550公頃以上，占全台茶園4.5%為歷史新高...

最新青安統計7月再創次高紀錄 8月恐遭限貸令緊縮

財政部今日發布新青安截至7月底止業務量最新統計，7月底撥貸戶數7876戶，撥貸金額為623.32億，不僅較6月的7244...

銅礦短期供給吃緊 祕魯銅礦產量下降、礦場罷工事件再起

根據路透社的報導，由於美中貿易緊張局勢，有越來越多的中國大陸製造商將一些出口業務轉移到越南，而無縫鐵路連接被認為對供應鏈...

台中首購族「人道走廊」 這兩區還有1字頭預售屋

台灣房屋統計根據實價資料，統計今年台中市各區預售屋均價，並找出負擔最低的五大平價區，以梧棲區平均26.3萬元最便宜，也是...

買房苦租房也苦！4縣市房東漲租逾1成、這裡以買代租

內政部2022年推出「300億元中央擴大租金補貼」專案，至今滿2年，並於近日延長至2026年，各界關注租金補貼是否使租金...

鋼界大老侯貞雄辭世 生前捐建嘉中科學大樓…心願培育諾貝爾獎得主

鋼界大老東和鋼鐵榮譽董事長侯貞雄18日辭世，享壽86歲。出生在嘉義縣六腳鄉的侯貞雄，是國立嘉義高中首屆傑出校友，事業有成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。