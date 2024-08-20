海龍離岸風電計畫發生工安事故 陸續有十七名工人吸入受傷

東元電機（1504）20日發布聲明稿指出，海龍離岸風電計畫彰化案場，今天上午十點左右發生消防氣體外洩意外，工地現場疑似有消防用CO2鋼瓶氣體外洩，導致陸續有十七名工人吸入受傷或感到不適，負責統包工程的東元電機現場主管已在第一時間報案消防局處理，並立刻將受傷工人送往彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院、和童綜合醫院等附近醫院急救中。目前已知有三名傷者意識不清在院急救，其他傷者均意識清醒，沒有外傷。

彰化縣消防局在接獲報案後，約30分鐘內即趕至現場，正在釐清事故原因。東元電機則是在事故發生後，立刻清點現場人員並且全數安全撤離。