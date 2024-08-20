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葡萄王與泰國食品院簽署MOU 要促進台泰生技研發合作

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
葡萄王董事長曾盛麟（左）20日與泰國食品院院長Supawan Teerarat簽署合作備忘錄，積極促成臺泰生技產業的交流與合作。葡萄王／提供
葡萄王董事長曾盛麟（左）20日與泰國食品院院長Supawan Teerarat簽署合作備忘錄，積極促成臺泰生技產業的交流與合作。葡萄王／提供

葡萄王（1707）20日宣布，看準泰國近年躍升成為亞洲新興工業化國家，隨著疫情後生技業也正強勁復甦，保健市場亦不容忽視，葡萄王今年正式插旗泰國，董事長曾盛麟與泰國食品院（NFI）簽署合作備忘錄（MOU），未來將從研發技術、實驗資源、人才培育、學術等領域，促成臺泰生技產業交流合作，攜手拓展生技研發全新格局。

葡萄王生技表示，該公司擁有領先業界的研發技術，利用多項專利製程技術研發獨特配方，站穩保健食品龍頭位置，近年更積極掌握全球市場最新脈動，尋求研發突破。

葡萄王表示，曾盛麟20日出席「2024臺泰產業鏈結高峰論壇」，與泰國食品院院長Supawan Teerara簽署MOU，這項合作為生技產業展開重要的里程碑，期待能透過技術交流增加彼此的研發量能，亦可從共同實驗室一同檢視資源，將有限的研發資源發揮最大價值，同時強化雙方未來產業對接及人才培訓，進行學術面的交流，促進生態活絡及市場開拓，共創雙贏局面。

葡萄王為國內多項生技研究的先進者，2019年耗資16億元打造「葡萄王生物科技研究所」，在業界擁有最大發酵槽，年產能506噸，未來三年內全新廠區「葡萄王健康展望園區」還有240至280噸的發酵設備正在建置中；另從素材研發、功能驗證到製程改良，成功建立生技保健核心領導技術，並獲得210件專利權。

近年葡萄王亦有多項重要的研究發展，包含成功掌握替代性植物蛋白-「真菌蛋白」發酵特性，以FDA法規許可Fusarium venenatum PTA2684菌株生產發酵，目前已達50噸級量產規模，打開素食市場。

此外，葡萄王去年發現台灣原生菌種植物乳桿菌(Lactobacillus plantarum)「GK613」，從實驗證明GK613不僅能廣效提升對抗流感病毒、皰疹病毒的抵抗力，更可幫助國人有效對抗腸病毒，成為生物科技重大突破。

葡萄王表示，該公司潛心研究菇菌類超過30年，亦證實「羊肚菌」對於壯陽的多種功效；針對「桑黃」則根據培養方式的不同研發出增肌桑黃與減重桑黃，可應用於提升運動表現、不易形成體脂肪，回應國人多元的保健需求。

泰國 生技產業 葡萄王

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