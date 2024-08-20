最新青安統計7月再創次高紀錄 8月恐遭限貸令緊縮

財政部今日發布新青安截至7月底止業務量最新統計，7月底撥貸戶數7876戶，撥貸金額為623.32億，不僅較6月的7244戶大增超過600戶，而且撥貸金額更較6月的567.7億成長近60億，不過行庫主管私下指出，7月的撥貸金額，是在消化6月的申請案，現在房貸限貸令，加上央行出手「總量管制」，新青安8月統計恐怕將「量縮」。

以財政部今日上午最新出爐的統計來看，截至7月底止，新青安累計戶數有41萬7870戶、金額為1兆9890.52億元。若7月的八大行庫撥貸金額，和受理戶數來看，7月當月各大行庫的青安房貸業務量，台銀為137.19億、1759戶，其他行庫還包括土銀、兆豐、彰銀、合庫、一銀、華銀、台企銀，分別承作95.54億、59.67億、55.23億、85.20億、58.68億、89.77億、43.04億，戶數分別為1219戶、684戶、684戶、1051戶、736戶、1180戶、563戶。

行庫主管指出，6月正式大查人頭戶、包租公的高峰期，使行庫在新青安申貸上，都不太敢撥貸，但6月底相關規定都出爐之後，新遊戲規則明朗化使行庫將先前的累積案量放行，因此7月的案量，又回到直追5月635.99億的新青安從去年8月開辦以來的史上次高水準。

然而，一波暫平一波又起，大型行庫主管私下指出，各大行庫內部對房貸業務的「限貸令」，也包括新青安的申貸，從8月中旬起，多家行庫的新青安申貸戶也都要排隊，而且不見得貸得到，或是等至少一個月以上的時間，亦即，這波房貸「緊縮」潮，連首購族想辦政策性房貸，都雪上加霜。