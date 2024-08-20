銅礦短期供給吃緊 祕魯銅礦產量下降、礦場罷工事件再起
根據路透社的報導，由於美中貿易緊張局勢，有越來越多的中國大陸製造商將一些出口業務轉移到越南，而無縫鐵路連接被認為對供應鏈至關重要。越南官員表示，隨著鄰國尋求促進貿易，越南新任領導人本周將前往大陸會見中國國家主席習近平，而相關的鐵路建設將成為重要議題。而越南正計劃大規模擴建其內部鐵路網絡，建造一條從河內到胡志明市長達1,500公里的高速鐵路，成本估計約為700億美元，這是該國有史以來最大的基礎設施項目。
街口投信分析，越南政府也計劃為電動車（EV）充電站提供電價補貼，作為促進電動車使用和履行能源轉型承諾的一部分。該國目前擁有超過15萬個電動車充電端口，且該國政府還將制定電動車生產和進口激勵措施，並鼓勵用戶從內燃機汽車轉向電動車。根據秘魯能源和礦業部的統計數據顯示，秘魯6月銅產量下降至21.4萬噸、年減11.7%。
加拿大礦業公司－倫丁礦業周一（19日）表示，由於智利部分員工因集體談判協議失敗而採取罷工行動後，該公司將逐步減少卡塞羅內斯銅礦的採礦活動。還有上週由於工資談判破裂，必和必拓位在智利的埃斯孔．迪達銅礦場的工人一度舉行罷工活動。然而上周五必和必拓和埃斯孔．迪達銅礦場的工會達成初步協議，並結束罷工事件，不過，工會仍警告，如果該公司不盡快在合約談判中「糾正其立場」的話，該工會可能會重新發起罷工。而該礦場的銅礦產量約佔全球銅礦開採量的5%，每年可生產超過100萬噸的銅。倘若罷工活動無法盡快平息的話，恐將衝擊全球銅礦的供給。
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