銅礦短期供給吃緊 祕魯銅礦產量下降、礦場罷工事件再起

台中市拚國際化，首先要有一個國際機場，但如何辦到，又有哪些挑戰待克服？台中國際機場也積極開闢國際新航線，力拚運能更上層樓。然而，在北桃園、南高雄的夾擊下，台中國際機場要突破重圍，未來究竟該如何定位，將是攸關台中打造「航空城」成功與否的主要關鍵。

2024-08-20 08:56