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信義房屋店長段尹騫以身作則 成為業務最強後盾

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋段尹騫店長以影響力打造超業，成為業務最強後盾。（圖:信義房屋提供）
信義房屋段尹騫店長以影響力打造超業，成為業務最強後盾。（圖:信義房屋提供）

信義房屋大興西路店店長段尹騫，是信義房屋績效最優秀的店長之一，在學生時期就因個人特質和人生目標，決定要挑戰業務工作。在信義房屋擔任店長14年來，培育多位新人獨當一面，及多位業務成為桃園區業績前三名的超業，更帶領團隊，逆勢成為桃園區的業績第一名的分店。段尹騫認為，主管的最大價值，莫過於人才培育，他秉持「以身作則」，以影響力管理，成為同仁的最好的楷模與最強的後盾。

段尹騫退伍後加入信義房屋，在當了3年的業務後，如願依照自己設定的目標：在30歲前選上店長。段尹騫會帶著新人去應對客戶，示範如何與客戶溝通，目的都是要培養同仁「解決問題的能力」，他回想自己剛入行時，儘管很努力，委託量和行程也很多，卻因不擅長探索客戶的需求，又缺乏溝通技巧，常常有「事倍功半」的感覺，是經過一段時間的經驗累積才找到訣竅，提升整體績效，因此，他也將自己的經驗分享給同仁，希望能協助他們發展更順利。帶店的2年期間，就培育了3個新人獲得信義房屋的新人最高榮耀「新秀獎」，更創下單月的破紀錄業績。

現在段尹騫已是有14年豐富帶店經驗的店長，不但將業績落後的分店帶領成長為桃園區業績第一名的分店，還在店長生涯中培養30位房仲新鮮人上軌道，7位新人業務拿下「新秀獎」榮耀，以及目前業務區內3位業績TOP3的超級業務員，他更發揮「手心向下」精神，經常受邀到總公司或是各區，將自己的管理經驗分享出去。

除了傳承經驗外，段尹騫亦持續積極學習，嘗試創新科技或管理模式，除了協助同仁掌握數位工具來輔助工作外，也應用在自己的管理上。例如：他察覺到，年輕世代相較於壓抑、威權的職場氛圍，更會因為認同感而驅動他們工作的動力，因此他選擇用IG(Instagram)，以簡潔幽默的圖文，紀錄工作與生活，以及團隊的階段性成果，因為內容都與分店相關，同仁就會主動來互動，不但拉近彼此的距離，也增加團隊向心力，而團隊在社群上的活躍，連帶提升網路曝光，讓更多客戶認識分店，也增加後續許多接觸和服務的機會。

段尹騫以自己是「三寶爸」的身分分享，管理店務就像在養小孩，傳達正面價值觀是要以身作則、有效溝通，才能影響同仁，激發他們產生動機，甚至創造更好的表現，團隊的氣氛也會是正向的循環，主管的角色，也就是協助同仁發揮自己的長處，適時給予資源與支援，成為團隊的後盾。

信義房屋 榮耀

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