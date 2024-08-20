聯發國際「UG樂己」徵求全台合作夥伴 一年一百家

手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際（2756）甫於7月4日推出全新手搖飲品牌「UG樂己」重返台灣手搖飲市場，「UG樂己」積極展店，打造台灣新一代手搖茶霸主，目標每月開出新門市，一年內國內門市數開到100間。

「UG樂己」信義永吉門市將於8月22日正式開幕，首店忠孝敦化店開幕一個月平均日銷量1,000杯，最高紀錄日銷破1,680杯，單日最高營業額破11萬元，聯發國際同步啟動台灣市場合作加盟業務，公開徵求全台有意願的合作夥伴一起打拚。

「UG樂己」為聯發國際繼1992年創立「Sharetea歇腳亭」後，推出的手搖飲新品牌；與歇腳亭主打珍珠奶茶、芋頭鮮奶等奶類飲品不同，「UG樂己」以健康、愛自己、精緻生活的概念搶攻台灣手搖飲市場，專注在綠茶基調的飲品經營，其中主打商品三窨十五茉，經由反覆三次的薰香烘茶工法，每一口都能品出純茶的精華，以及馥郁的茉莉花香。

「UG樂己」導入AI智能製茶機，打造全台首個全AI系統化手搖店，聯發國際表示，一杯飲品從下單到完成，僅需要7秒時間；AI智能茶飲機不僅能即時消化每日的大量訂單，更能確保每一杯茶飲的製作都迅速且精準，控制每杯飲品的品質一致性。除了大幅提升訂單完成的效率，在管理運營方面，AI技術的運用亦能有效降低人力成本；員工不需要花太多時間熟記各個飲品的調配比例及執行步驟，只需熟悉AI智能茶飲機的操作流程，不到一天就能快速上工。