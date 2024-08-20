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中信日本商社ETF 00955 自8月20日上櫃掛牌交易

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買市場ETF將再添新兵，中信投信發行的中信日本商社 ETF（00955）即將於8月20日上櫃掛牌交易，該檔ETF所追蹤NYSE FactSet 日本商社及批發指數（NYSE FactSet Japan Commercial and Wholesale Trade Index）由全球性數據服務公司（ICE Data Indices, LLC）編製及維護，該指數以日本東京證券交易所上市公司為母體，經市值及流動性篩選，並依FactSet RBICS產業分類挑選「批發與經銷」相關產業股票共計50檔為成分股。

中信日本商社ETF聚焦於日本五大商社及批發產業，同時也是第一檔在櫃買市場上櫃掛牌並投資日本市場的ETF。該檔ETF成分股以三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事及丸紅等日本五大商社為主，並且包括其他如龜甲萬株式會社等知名公司，成分股除涵蓋民生消費、金融事業外，尚包括具備基礎建設利多的鋼鐵、原物料事業等各項產業，提供我國投資人更多元的投資選擇。

有關中信日本商社ETF相關資訊，可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）ETF專區或「ETF訊息中心」(https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/)查詢，亦可至中信投信官網查閱，建議投資人投資前應詳閱公開說明書並審慎評估相關投資風險。

ETF 日本

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