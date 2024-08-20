前嘉義縣長張花冠昨（19）日證實，將接任華膳空廚董事長，並希望著墨更多元化發展；另外也傳出華膳空廚董事長葉菊蘭將接下圓山飯店董事長。

張花冠2018年卸任嘉義縣長後，先後傳出可能任職台北101、台肥、中鋼等國營事業董事長，近期則傳出她將重出江湖，已被賴清德總統延攬接任華膳空廚董事長。

張花冠昨日證實，疫情期間因國際觀光航空業務受限，華膳因此開啟了非航膳業務市場，未來她將著墨於此，讓華膳能朝向更多元化方向發展。

傳出張花冠原本屬意接掌圓山飯店，但該職將由葉菊蘭接下。