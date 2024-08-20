美西港口進口量衝高…國際貨櫃海運 榮景又來了

貨櫃海運榮景又來了，美西港口貨量衝高。占美國貨櫃約三分之一吞吐量的洛杉磯和長堤兩港，正在消化直逼新冠疫情期間高峰的進口量，7月進口量創下歷來第三高，逼近2021年5月創下的歷史新高。

貨櫃航商、貨攬業者指稱，因為美東各碼頭醞釀10月罷工、美國開學季與年底節慶需求、加上美中關稅戰恐再起，進口商提前囤貨、紅海危機、以哈難以和解等多項因素齊發之下，導致美西港口逼近塞港困境。後續，恐牽動運價續揚。

美西港口進口貨櫃量

運價方面，因為北美線需求旺，牽動許多貨物先到中南美轉運，業界已傳出亞洲到中南美線8月底醞釀漲價，物流業界推估幅度可能會達兩到三成，其中，大型航商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）已經搶先釋出漲價訊息，國內航商長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）也緊急備戰，因應下一波搶艙需求。

海運業界認為，市場供給緊俏，實質的貨物量出籠，勢必會推升運價上漲，由於有不少貨物從亞洲到中南美線轉口貨增加，中南美海運線運價8月底醞釀漲價，幅度達兩到三成，耶誕節需求提前引爆。

三年前，美西因大量消費品進口導致陸運來不及應付 ，等待靠岸的貨船大排長龍。如今的需求則主要來自零售商和其他進口商，他們提前在美國對中國大陸產品加徵關稅以及美國碼頭工人可能罷工之前備貨，此外，購物旺季之前也往往在此時下單。

這兩大港口目前尚能承受壓力，不過有些容納受限的指標開始上升。長堤港執行長寇德若在新聞稿中說：「因應學校開學季的買氣和業者趕在關稅增加前備貨，我們正邁入處於良好形勢的航運旺季。各個碼頭都有足夠容量，貨物繼續有效且持續運輸。」

對貨運可能出現延遲的疑慮，也是讓進口量暴增的一大因素。代表東岸和墨西哥灣沿岸碼頭工人的工會，與資方的談判陷入僵局，距他們的合約於9月30日到期僅剩六周。因此，在此變數釐清之前，有些運往波士頓到休士頓的貨櫃可能會轉往美西港口。