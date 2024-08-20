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嚴陳莉蓮掌舵 裕隆集團邁向下一站

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

Giorgio Armani在嘉裕西服代理的時代虧損15年，不過，在集團執行長嚴陳莉蓮掌舵後，將品牌代理權移轉給台元並啟動一連串的瘦身計畫，開始賺錢後卻要轉給他人，業內人士透露，這顯示裕隆集團架構調整還在持續推進。

裕隆（2201）引進Giorgio Armani多年來都處於虧損狀態，這是集團前董事長嚴凱泰把虧損當投資的浪漫，但是在嚴陳莉蓮的務實主義下，裕隆集團在亞曼尼身上已經「學夠了」，因此才在賺錢不久後，為這個精品品牌在台灣的發展，畫下一個完美的句點。

此前，很多人不明白嚴凱泰為何獨鍾亞曼尼，即使虧錢還是繼續代理。但理解嚴凱泰的人透露，這是他想把美感帶進集團的初心，也是他最後的浪漫。

嚴凱泰喜歡精品，但不只是喜歡，也希望讓嘉裕西服了解精品的更多內涵，如今嘉裕（1417）在打版、剪裁的許多細節就是因為代理Giorgio Armani之後，對於精品西服有更深的體會，如今的嘉裕西服也更時尚，更多一分精品味。

Giorgio Armani連虧15年後，三年前，在台元代理Giorgio Armani後終於賺錢，經營化繁為簡是重要策略。對嚴凱泰來說，所謂的「虧損」其實是投資。但對接手裕隆集團的嚴陳莉蓮來說，這個「投資」的階段性任務已經完成，裕隆集團還要往下一站邁進。

許多人對嚴凱泰喜歡而且收藏精品的愛好知之甚詳，除了對工藝的尊重之外，嚴凱泰也存在「偷師」的想法。當年嚴凱泰初心是希望嘉裕西服在代理後，能多一點的精品味。打造汽車，嚴凱泰買了賓利回來，融入旗下納智捷中。

Armani 品牌 多人

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