裕隆掰了亞曼尼 雙橡園接手…旗艦店將進駐台北晶華

裕隆（2201）集團關係企業台元紡織旗下代理的義大利頂級時裝品牌「Giorgio Armani」（亞曼尼）傳易主，由台中知名豪宅品牌建商雙橡園開發與合作股東接手，裕隆18年的代理時光正式劃下句點。

裕隆集團昨（19）日證實此事。Giorgio Armani是由裕隆集團前董事長嚴凱泰於2005年引進台灣，也是他生前最愛的頂級服飾品牌，當年由嘉裕西服代理，嚴凱泰過世後則由關係企業台元接手，在連虧15年、三年前由台元經營後開始賺錢。

Giorgio Armani台灣代理權易主概況

據了解，新經營團隊雙橡園開發入主後，第一家Giorgio Armani旗艦店將在台北晶華酒店的麗晶精品開幕，已訂本月28日正式進駐；明年也可能在台中開出旗艦店，目前規劃可能花落即將落成的台中漢神洲際飯店購物廣場，不過尚未定案。

Armani系列服飾品牌在裕隆集團代理18年後，今年因合約陸續到期，旗下四個品牌也逐步移轉代理，其中，旗下最頂端品牌Giorgio Armani已於7月由雙橡園接手。其餘三個品牌包括Emporio Armani、Armani exchange、EA7也將陸續移轉代理權，初步經過三方溝通後，將於明年首季移轉代理權，雙橡園也已表達接手意願，並在洽談中。

雙橡園接手Giorgio Armani之後，已和合作股東成立「台灣奧西尼公司」專責經營，並聘請溫筱鴻擔任品牌策略顧問。溫筱鴻曾任Giorgio Armani品牌總經理、嘉裕大中華區副總經理，目前則身兼國際時尚藝術文化協會理事長等職。

雙橡園開發總經理魏櫂良指出，Armani在義大利有「時尚之神」的稱號，不僅是義大利時尚核心的代表，品牌也是義大利文化的一環，這與雙橡園成立的品牌精神不謀而合。

魏櫂良強調，雙橡園的目標族群相當明確，「精準鎖定中彰投苗雲嘉650萬人口的前1%高端客群，量身打造品牌式酒店御邸」；此次Giorgio Armani釋出代理權，公司認為時機剛好，也有利於進一步提升品牌價值。

今年成立20週年的雙橡園開發，是台中老牌豪宅開發商，與聯聚、寶輝、由鉅、寶璽等建商並列台中豪宅前五強，今年推案總銷金額逾140億元。公司股東交叉投資的事業，還包括台北吉品海鮮、台中頂粵吉品餐廳，領域橫跨建設、餐飲及時尚等。

值得注意的是，台中市2022年全市總價逾4,000萬元以上豪宅移轉戶數，雙橡園就占了77戶，排名第一，第二名為63戶；2023年雙橡園一舉提入至276戶，連二年蟬連冠軍，今年前七月移轉戶數累計已達100戶。

雙橡園開發表示，新經營團隊接手Giorgio Armani之後，除了排除美妝部分，其餘三個品牌也都在接洽中，新的旗艦店除了台北晶華豪宅酒店之外，明年11月也會搶進台中設店，至於其他百貨專櫃、門市，則會陸續調整中。