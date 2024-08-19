動明輪失火 陽明共同海損
陽明海運（2609）昨（19）日指出，有關陽明所屬動明輪於8月9日在大陸寧波港作業時發生船艏失火事故，陽明基於維護船舶、船上所有財產之共同利益考量，已宣告共同海損（general average）。
海運專家指出，共同海損的意思是指，船舶裝載許多人的貨，當這艘船為維護全體安危而必須犧牲部分貨櫃或是貨物的情況下，所損失的利益由全船貨物擁有人共同來分擔。陽明表示，動明輪事故已完全排除，確切事故發生原因將由第三方專業單位調查。
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