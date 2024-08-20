台泥強攻大陸低碳市場 低碳水泥貢獻八成營收

台泥（1101）昨（19）日宣布，台泥集團2023年大陸地區低碳水泥產量占比高達84%，大陸市場有80%的營收是低碳水泥貢獻，隨著大陸水泥業未來全面納入碳交易市場，台泥將透過低碳水泥的強化、集團內低碳交易平台的試行、以及光儲整合系統的建置，擴大集團在大陸低碳市場布局。

台泥昨天發布最新大陸可持續發展報告，報告中指出，今年底將完成兩岸水泥廠國際科學減碳目標SBT1.5度路徑設定。台泥大陸廠區2023年碳排放強度為0.675（噸CO2e／噸膠結材料），較2016基準年下降8%。

台泥在大陸低碳布局三大策略

針對低碳水泥部分，台泥在大陸地區低碳水泥產量截至2023年占84%，營收占比達80%。台泥董事長張安平曾說，若2025年起大陸水泥業全面納入碳交易市場，台泥在大陸的競爭力將更強，淨利潤會成長。

台泥在大陸推動低碳水泥策略，首先是擴大開發替代原燃料，於水泥廠內興建替代燃料工廠；其次運用水泥窯高溫協同處理優勢，將廢棄物無害化與資源化再利用，目前已在廣東韶關廠、湖南靖州廠設立生活垃圾處理廠；第三是在江蘇句容廠、貴州安順廠設立飛灰資源化處置項目；第四是廣西貴港廠、四川廣安廠、貴州凱里廠設立環保公司，2023年共計將563.2萬噸的產業廢棄物、11.2萬噸生活垃圾轉化為再生能資源，展現出台泥資源再利用的競爭力。

其次，今年開始台泥在大陸啟動水泥廠內部碳交易平台，參考廣東碳排放權交易試點、歐盟碳交易等機制，以台泥企業團碳排放總量管制方式，由總部基於各廠季獎金考核目標發放年度碳排放配額予各水泥廠，將於年底進行履約交易。

第三，台泥去年在廣東英德廠、廣西貴港廠分別完成8MW（百萬瓦）、7.89MW太陽能發電系統建置，搭配大陸水泥業最大的儲能系統，2023年減少7,999噸CO2e排放，節電整體效益近1億元。除英德與貴港廠，台泥江蘇句容廠也規劃建置光儲整合系統。

台泥杭州營運總部公亮大樓預計今年第4季落成啟用，採用江蘇句容廠的低碳水泥，並在大樓帷幕部署太陽能發電，公亮大樓可說是台泥近年低碳轉型發展的Total Solution代表性示範場域。