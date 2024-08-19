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星宇航空擴大機隊 承租6架A321neo

中央社／ 台北19日電

星宇航空承租6架A321neo型客機，今天補充公告3架交易金額每架約新台幣21.6億元；董事長張國煒先前表示，現階段機隊布建的差不多，正討論啟動第二階段擴張期，但交機延後問題嚴重，是否開新航線「會亦步亦趨來觀察」。

星宇航空今年5月公告承租6架A321neo型客機，今天補充公告3架交易金額與對象，其餘3架因處於商業談判階段，價格金額尚未確定，將於簽約後補行公告。

星宇航空指出，承租3架A321neo型客機，每架約21.6億元，並將依實際年度調幅變動，交易相對人為GY AVIATION LEASE 2405 CO., LIMITED，主要目的為拓展航網。

張國煒先前受訪表示，現階段機隊布建的差不多，正在討論啟動第二階段的擴張期，可能還需要10架的A350或是777X。

至於星宇航空是否還會開其他航線，他表示，要看交機進度，現在供應鏈的問題，交機非常不穩定，星宇航空不敢太躁進，交機延後問題嚴重，且沒有減緩，「會亦步亦趨來觀察」。

此外，星宇航空公告遭航警局裁處罰鍰25萬元，是因4月21日星宇航空員工於桃園機場航班作業完畢後，未確認管制門是否確實關閉，致違反民用航空法第47-1條第3項。

星宇航空說明，於事件發生後，立即配合機場保安主管機關調查，除找出事件肇因外，並製作案例宣導資料予公司持有機場通行證的所有地勤員工知悉，宣導完成至今未再發生類似異常案例。

星宇航空 桃園機場

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