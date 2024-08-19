台中七期生活圈西側、南側機能完熟 吸建商布局卡位

被視為最具台中發展代表性的七期，各開發商近期購地動作頻頻，今年迎來近十年最熱推案量，包括新市政中心、七期西側、南側皆有指標品牌建商接棒推案，三區域各具優勢的生活氛圍，也成為購屋族討論焦點。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，七期整體發展已臻完熟，房價穩定上升，若分區域來看，新市政中心位居核心，包括寶輝、寶璽、聯聚三大頂尖品牌個案將接棒進場，單價已坐9望百。而南側綠地、學區較多，較受家庭客喜愛。

西側則有74號道路、國道，及客運、捷運藍線的完整交通路網加持，又與南側一樣具有低密度的開發優勢，區域內不少透天個案，兼具機能及生活感，加上緊鄰新市政中心核心機能，房價則相對親民，補漲態勢強，成為許多置產族積極鎖定的區域，近期也出現開發商密集布局，創價搶地。

觀察七期西側新推案，「麗晨片片山閑」，該案基地位在台灣大道、朝富二街口，規劃33至42坪，在產品定位、規劃設計上頗具巧思，為七期帶入新的生活概念，對年輕世代和企業二代頗具說服力，目前已出現部分預售實登，均價穩站7字頭。

被譽為「城心耕耘者」的麗晨建設，自成立以來皆鎖定成熟區推案，在七期尤其布局眾多，「麗晨府會園道案」預計2025年推出，將成為府會園道最後一棟住宅，七期南側即將落成的「麗晨語山簷」之外，也還有土地庫存。

除了麗晨，另位於朝富二街、朝馬路的「惠宇大疆」，則規劃有地上31層地下八層，30至55坪，2至4房產品，最快在8月公開，外界推測該案均價將有望挑戰8字頭大關。

而七期西側，光是7月份就有興富發集團豪砸22億元，購入現址為「國光客運」的651.5坪土地，成交單價350萬元。

允將建設則以總價1億元收購黎明路二段與台灣大道三段街口，地坪27.5坪、建坪20.4坪的透天，換算每坪地價365萬元，相比2019年臨地的收購價每坪約109萬元，5年地價翻逾3倍，目前允將已整合約1,800坪土地，未來地價及推案價格也可望創高。

七期南側近一年包括寶輝、麗晨、國聚、亞昕接連購地，盤點近期將進場新案，以寶輝「南七期公益路新案」最受關注，該案位於惠文中小學第一排，將延續寶輝國際團隊設計血統，規劃純住宅經典傳家之作，尚未公開已先行動工。

「國泰七期森林公園新案」同樣受關注，基地位於大墩七街、大觀路，將規劃2至3房產品，在地業者也透露，該案籌備許久，受到許多區域客熱烈關注，在品牌及地段加持下，頗具創價空間。