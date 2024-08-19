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購物人潮湧現台中新光三越 「夢回仲夏」藝術展順勢登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
購物人潮湧現，台中新光三越「夢回仲夏」藝術展順勢登場，吸引消費者目光。記者宋健生/攝影
購物人潮湧現，台中新光三越「夢回仲夏」藝術展順勢登場，吸引消費者目光。記者宋健生/攝影

百貨購物人潮湧現，台中新光三越百貨「夢回仲夏」藝術展順勢登場！2016年獲京都博物館金獎的藝術家中原千尋，即日起至9月30日在台中新光三越7樓的Deco Gallery設計藝廊，展出「夢回仲夏」中原千尋藝術個展。

台中新光三越表示，今年暑假旺季天氣炎熱，來店用餐、購物及看電影的人潮，較往年明顯增加，包括化妝品、運動、服飾、3C電子及餐飲業績都大幅成長，全年營運成長可期。

這次「夢回仲夏」共展出17件精彩作品，除了曾在京都獲金獎的「成長的機制，形於內，躍於外」，還有栩栩如生的3D雕塑立體公仔，透過作品傳遞作者中原千尋無限的創造力與生命力。

其中一幅《向KAWS致敬》，創作靈感來自於THE KAWS ALBUM在拍賣會上以1.16億港幣高價賣出，於是創造了一幅《向Kaws致敬》的經典大作，裡面超過100個角色都是中原自己創造。

2016年獲日本京都博物館金獎的藝術家中原千尋 ，擅長以各式媒材處理細膩的藝術創作，畫作充滿豐富的故事性和色彩性，傳遞正能量並記錄精采的生活片段。

中原千尋的創作靈感取自日常感悟，藉由畫筆下的顏色傳遞生活的溫暖。台中新光三越邀請民眾近距離欣賞中原千尋創作的藝術源頭，一窺角色從紙中躍出的靈魂原貌。

2016年獲京都博物館金獎的藝術家中原千尋，特地來台主持開展。記者宋健生/攝影
2016年獲京都博物館金獎的藝術家中原千尋，特地來台主持開展。記者宋健生/攝影

京都 新光三越 藝術家

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