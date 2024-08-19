公路局打造生態廊道3.0 陸蟹路殺減少81%

交通部公路局位於墾丁的台26線香蕉灣路段，每年到了母蟹繁殖期就會抱卵橫越公路，但這也會使路殺事件頻傳，一起事件就會造成2、30萬個小生命消失，為解決此狀況，公路局軟硬體雙管齊下，打造陸蟹廊道3.0版本，方便陸蟹通過，並實施交管措施，減少路殺81%。

墾丁除了旅遊景點、水上活動外，位在台26線香蕉灣路段曾紀錄62種陸蟹，包含毛足特氏蟹、奧氏後相手蟹等，近30年來受棲地開發、外來種入侵、人為捕捉等因素，族群規模降至不到5％，道路也切斷母陸蟹繁衍路線，牠們會從湧泉帶抱卵橫越馬路，至岸際釋幼，但半途易遭車輛路殺。

根據公路局與當地環保團體調查指出，2019年6月1日至8月31日間，38.5K-42K路段，每500公尺紀錄路殺陸蟹數量均大於100隻，其中，數量稀少的椰子蟹，有近七成在此路段遭到路殺；而39.5K-40K路段遭路殺情況最多共240隻，蟹種多為陸寄居蟹、紫地蟹、毛足特氏蟹、帝王仿相手蟹。

公路局南區養護工程分局長陳貴芳指出，由於發現陸蟹通過廊道時，會因為水管等導致掉落水溝而爬不起來，因此與專家學者開會後，以咕咾石與漂流木鋪設於陸蟹廊道內，強化陸蟹廊道的微棲地功能，打造「陸蟹廊道3.0」將受道路切割的網絡縫合，達到「還路於蟹」的目標。

今年交管措施執行期間為7月20日至22日、8月18日至20日、9月17日至19日（農曆6、7及8月的15、16及17日），時段為晚間6時30分至8時30分，最後1個月為晚間6時至8時。