新潤拿桃園中壢合建案 今年已拿4筆合建案

新潤（6186）19日公告，將開發「桃園市中壢區中運段212地號」土地，參與方式為與地主採合建分售，土地所有權人為7人，合建分配約建商67%~71%，地主29%~33%。

今年建商積極購地或以參與合建等方式，回補土地庫存，新潤今年亦積極啟動購地及合建計畫，日前董事會通過授權董事長50億元額度內執行購置營業用不動產或購地或合建開發簽約相關事宜。

新潤今年除了買下新北市林口區力行段約501.47坪土地外，包含此次公告，已經簽進桃園中壢、新北市板橋江翠、台北市大同區秝新公司土地等合建案共四筆。

至於此次參與桃園市中壢區中運段土地合建案。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，體育園區地段目前還屬於正開發的地段，但因為鄰近火車站商圈，還有龍岡、家樂福等商圈，未來也會有捷運機能，加上體育休閒、公園綠地、學校等可期特性，區域房市看好，市場推估新案應都在4字頭。

陳炳辰指出，體育園區的房市效益，如今在台北、台中、高雄都有巨蛋的帶動，不少地段也都有相關體育空間設定，結合活動空間、體育盛事、商圈發展等實質與話題性，增添此次建商獵地動機。