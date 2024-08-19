商業興觀點／客運業催速ESG

今（2024）年6月中旬，交通部觀光署委託商業發展研究院辦理台灣好行ESG座談會，協助台灣好行客運業者掌握ESG永續發展趨勢與推動現況；會中亦邀請首都客運公司總經理李建文分享首都客運集團ESG推動經驗。

交通部觀光署推動的「台灣好行（景點接駁）旅遊服務」是專為旅遊規劃設計的公車服務，於推動國內旅遊ESG永續扮演重要角色，故台灣好行客運業者ESG為交通部觀光署推動淨零與永續環境的政策重點。

李總經理於座談會分享，首都客運集團今年得到中華顧問工程司支持，並在運輸學會與陽明交大、商研院組成輔導團隊協助下開始推動ESG。他特別提到，ESG對公司經營與組織文化產生微妙變化，例如員工凝聚力提升、董事會更關注員工福祉、公司落實法令遵守，以及和銀行打交道更為友善。

首先，首都客運集團過去較少有公司治理階層、管理階層與同仁交流機會，藉由ESG輔導，集團董事長李博文、執行董事李婷娜、李總經理及同仁近70人齊聚一堂，參與公司ESG永續發展利害關係人與重大主題的討論，過程中同仁踴躍提出想法，展現不同以往的員工凝聚力。

其次，集團李執行董事理解員工福祉為ESG重要內涵，同理高齡員工需求著手改善如廁環境，愛屋及烏於場站增設員工機車遮雨棚。

再者，ESG公司治理面強調法令遵循，汽車客運業會申請政府補貼，多一道控管可避免財務部門因疏失而違法。

最後，李總經理也半開玩笑地說，這應該是所有老闆最在意的，就是銀行得知首都客運正在推ESG，談及貸款時似乎更為友善。

筆者有機會參與在首都客運集團ESG輔導，從李總經理的分享中得著滿滿的正向回饋。雖然，與航空、海運、鐵道等運輸部門相比，我國公路運輸部門ESG推動相對較晚，資源也較不足；然而首都客運集團正一步一步落實淨零與ESG，也透過ESG自身經驗與邀請專家分享，鼓勵同業推動ESG。

公共運輸為淨零與永續的主流，誠如交通部觀光署看見台灣好行客運業者於推動國內旅遊ESG永續扮演重要角色；運輸部門淨零與ESG，公路及市區汽車客運業正迎頭趕上。