智慧經營／明台產險總經理陳嘉文 發揮正向影響力 綠色營運 永續產險

台灣產險公司在2022年經歷「防疫保單之亂」，但明台產物保險公司在總經理陳嘉文的帶領下，順利度過這場風暴，目前是唯一獲得中華信評3A等級的產險業。明台產險也致力耕耘ESG領域，包含2023年搬遷至新總部大樓，同時推動綠色保單，期盼發揮正向影響力，帶領公司更上層樓。

保險規劃具人性溫度

陳嘉文於2018年4月正式上任明台產險總經理一職，之前曾任泰安產險總經理，他當時不到40歲，是產險界最年輕的總經理。他也擁有相當亮眼的學、經歷，台灣大學土木工程學系畢業、美國加州柏克萊大學及麻省理工學院雙碩士，畢業後即投入產險業由基層做起，也是業界少數同時具備精算與核保專業證照的經營人才。

陳嘉文表示，明台產險成立於1961年，由創立時期資本額僅1,500萬、保費收入1,300萬元，經過長期的努力，至今實收資本額已達25.4億，近六年來簽單保費成長高達50%，保費收入超過175.8億元，正邁向簽單保費收入200億的新里程碑。

陳嘉文認為，未來產險業發展的關鍵在於保險規劃設計與人性溫度，同時，因應淨零轉型，產險業未來還可掌握綠色商機，包括推展電動車保險、太陽能保險、風力保險、農業保險或碳排保險等。

為了展現「永續新紀元」的決心，明台產險於2023年搬遷至新總部大樓，並稱為S（Sustainability）總部。除了提供員工舒適與高科技的辦公空間外，也全面導入綠化設計，包含空中農場、空中花園等，同時透過節能燈光與空調設備，用電量明顯降低，並已於一年內導入總部大樓RE 100，百分之百使用綠電。由於大樓全配備電動車位，八成以上公務車也已更換為新能源車。

導入內部碳定價概念

「把員工擺在第一位」是陳嘉文經營公司的理念之一，因此新總部大樓除了原有舒適的員工座位空間與全日規免治馬桶的貼心設計外，也參考母公司東京總部的最新設計，包含員工聯誼區、創意發想區、自動販賣機與飲料吧，最特別的是從義大利進口的氣泡水機，希望「員工在休息區就像在飯店一樣」。

此外，還有頂樓共生空間、創立18個活動社團等，不斷發想怎麼讓員工融入工作環境。在金錢類報酬方面，也透過調升伙食津貼、提高新人起薪、增加員工年終獎金、增加專業證照獎勵等措施，致力成為幸福企業標竿。

陳嘉文提到，明台產險近年來也積極發展綠色營運、綠色核保、綠色投資、綠色保險，除了近期受到關注的電動車保單、充電樁綜合保險，太陽能板、離岸風電、住宅綠能升級險等綠色保單也都有開發。

另外，公司長期支持綠色農業發展，目前為國內農業保險第二大承保公司，包含禽流感保險、養蜂保險、柚及柑橘保險等，下半年仍將持續開發新品項。

另外，陳嘉文指出，公司在經營管理上也開始導入「內部碳定價」的概念，納入核保利潤與投資收益的績效評估，並開發永續與綠色保險商品，透過永續金融，加速整體社會的永續轉型，同時為環境永續、社會永續、企業永續樹立新標竿，開啟產險新紀元。