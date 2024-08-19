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全支付會員突破500萬 電子支付市場快速成長

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
全支付會員數正式突破500萬大關。全支付提供/圖
全支付會員數正式突破500萬大關。全支付提供/圖

全支付會員數正式突破500萬大關，並為歡慶2周年，自8月30日~10月25日，推出祭出「星期五晚上Friday Night歡慶2週年雙重回饋」活動，全支付總經理游金榮表示，全支付兩年內會員數突破500萬，代表著消費者對全支付的信賴，也顯示出電子支付在台灣市場的快速成長。

全支付活動包含兩部分，其中第一是7月1日起前月在全聯消費滿額，即可享有當月全台近30萬合作店家最高全點4.5%回饋，第二則是，星期五晚上Friday Night限時加碼優惠！8月30日~10月25日活動期間內，每周五晚上18:00~04:00 於APP事先登錄，就享全點4.5%回饋資格。

此外，全支付破500萬會員，全聯及大潤發同慶，推出限時4天周末限定加碼回饋，凡於8月24日、25日、31日及9月1日，在全聯使用全支付消費每滿1,000元享500限時福利點、在大潤發使用全支付單筆滿2,000元享100元現金抵用券（不可累贈）， 驚喜回饋大放送拿好拿滿！

游金榮進一步表示，2月與軟銀集團旗下無現金支付服務PayPay合作進軍日本市場後，交易成長顯著，顯示出跨境支付的潛力。未來，除持續深耕台灣市場，並積極拓展海外版圖，滿足消費者各種支付情境。

８月19日至12月31日止，PX Pay會員升級全支付，前月在全聯消費滿額，即可享有全聯店外近30萬個合作店，享最高全點4.5%回饋，涵蓋範圍擴及食、衣、住、行、育、樂，其中包含屈臣氏、NET、漢堡王、可不可熟成紅茶、仁愛眼鏡、全國電子、台灣大車隊、錢櫃、IKEA、爭鮮、101文具天堂、王品牛排、85度C、健身工廠、寵物公園、摩曼頓、東森購物、小林眼鏡各大夜市商圈等，皆可全支付。

全支付 全聯

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