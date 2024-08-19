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動明輪寧波港爆炸事故 陽明宣布共同海損

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運示意圖。 圖／業者提供
陽明海運示意圖。 圖／業者提供

陽明海運（2609）今天指出，有關陽明所屬動明輪（YM Mobility）於8月9日在寧波港作業時發生船艏失火事故，陽明海運公司基於維護船舶、船上所有財產之共同利益考量，於2024年8月18日宣告共同海損（general average）。

動明輪事故發生第一時間，在寧波港港埠主管機關與當地消防機構之即時應變措施與專業指導下，截至公告日止事故業已完全排除，確切事故發生原因將由第三方專業單位調查。本公司針對本事故宣告共同海損並指派理算人Richards Hogg Lindley，依照共同海損理算規則處理相關事宜。

已在船舶安全、現場環境安全等綜合考量下，經港埠主管機關核定後展開船上貨儎卸載與轉運規劃，相關貨儎運送提領時程，悉依理算人通知辦理。

海運專家指出，共同海損簡單的說，船舶裝載許多人的貨，當這艘船為了維護全體安危而必須犧牲部分貨櫃或是貨物的情況下，所損失的利益由全船貨物擁有人共同來分擔。

陽明海運

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