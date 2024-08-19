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歡迎包租業者投標 國產署第3批國有房地包租招標公告

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國產署今年7月25日、26日、8月16日公告今年度第3批國有房地包租標的共4標40戶，分別為台北市20戶、台中市11戶、高雄市6戶、台南市3戶，並訂於9月12日、23日辦理開標作業，也呼籲包租業者把握投標期限，踴躍投標。

國產署為增加活化利用國有房地管道，積極推動國有非公用房地標租與符合「租賃住宅市場發展及管理條例」規範之租賃住宅包租業（包租業），由其轉租與次承租人居住使用（國有房地包租），相關招標資訊已揭露於該署北區、中區及南區分署網站，同時也提醒包租業者投標時應檢附有效期限內之標租房地所在地同業公會會員證書影本，以免形成無效標。

國產署表示，今年度第3批推出標的，臺北市20戶，18戶坐落同一街廓，皆為20坪房型左右，位於公館商圈內，鄰近捷運公館站、國立臺灣大學及三軍總醫院汀州院區，交通便利，就學、醫療等生活機能完善，另2戶鄰近捷運東門站及東門市場，居住環境佳；臺中市11戶，坐落北屯區、烏日區及大里區等行政區，分別鄰近北屯國小、明道高中、烏日國中、國立中興大學、大里運動公園等，生活機能及區位條件皆良好。

高雄市6戶，坐落路竹區、湖內區、前鎮區及鹽埕區，分別鄰近臺鐵大湖站、東方設計大學、台1線、瑞祥高中、中正足球場、高雄女中等，公共設施完善且交通方便，可提供良好生活環境；臺南市3戶，坐落新營區，鄰近臺鐵新營站、新營國小、衛生福利部新營醫院，生活機能佳。上述標的共同特色為鄰近大眾運輸站、學校等交通便利且生活機能完善之區域，歡迎包租業者踴躍參與投標，期待能續創佳績，全數標脫。

國產署進一步表示，自去年3月起辦理國有房地包租，截至今年6月，公告153戶，標脫111戶國有房地，標脫率7成3，執行績效良好。該署將持續篩選適當標的，預計113年度第4季將再推出至少30戶列標，以擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求。

國產署 捷運

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