漢翔瞄準儲能商機 馬萬鈞：打造營運第三隻腳

漢翔工業瞄準淨零轉型商機，開發自有能源管理系統平台，串連本土供應鏈，打造「電力島」解決方案。總經理馬萬鈞看好未來成長潛力，將成為漢翔軍用、民用飛機等航空產品製造之外的「第三隻腳」。

因應淨零排放趨勢，漢翔啟動能源轉型，總經理馬萬鈞今天受訪表示，漢翔雖是一家航空工業製造商，仍以航空科技為基礎，發揮系統商優勢，延伸應用到儲能領域，研發自有能源管理系統（EMS）、電池管理系統（BMS），並攜手本土供應鏈合作，打造「電力島」解決方案，將以自有品牌力拚輸出市場，看好未來業務量成長潛力。

漢翔在2021年已成為台電交易平台的首批合格交易商，陸續完成達15MW儲能系統的建置，參與電力交易平台動態調頻（dReg）輔助服務，並建立儲能案場統包工程能量（EPC）。

漢翔還與奇異公司（GE Vernova）合作，完成LM2500航改型快速啟動燃氣渦輪發電機組統包工程，瞄準維修在地化商機，運用在台電通霄、中油永安及梧棲案等大型電廠統包工程。

儲能市場可分為電網端穩定電網的「表前」（Frontthe Meter,FTM），與用戶端調節用電的「表後」（Behind the Meter,BTM），漢翔在今年7月自建具備2MW/2.7MWh發電量的光儲微電網示範案場。馬萬鈞表示，目前台灣表前市場已趨飽和，漢翔於今年啟動表後光儲能策略布局。

馬萬鈞形容，「就如同Google打造Android體系一樣，漢翔把握軟體平台核心技術，可為用戶打造客製化的儲能解決方案」。他指出，耗費1年半時間，目前解決方案已完整出爐，可實現調頻備轉、即時備轉及削峰填谷等3種應用，能做為尖峰用電緊繃，讓電力負載曲線趨於平緩的解決方案，正預備推向市場。

他進一步說，整合完成的微電網，就是一座小型的獨立電力系統，可應用在國內外偏鄉城市社區、工業園區及災後恢復等需求用戶。