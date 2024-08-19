快訊

去年平均所得70.9萬 未滿30歲青年月收入曝「同創歷史新高」

誰爆料李孟諺婚外情？PTT帳號本尊哀號「被盜用」 上次發文已是8年前

漢翔瞄準儲能商機 馬萬鈞：打造營運第三隻腳

中央社／ 台北19日電

漢翔工業瞄準淨零轉型商機，開發自有能源管理系統平台，串連本土供應鏈，打造「電力島」解決方案。總經理馬萬鈞看好未來成長潛力，將成為漢翔軍用、民用飛機等航空產品製造之外的「第三隻腳」。

因應淨零排放趨勢，漢翔啟動能源轉型，總經理馬萬鈞今天受訪表示，漢翔雖是一家航空工業製造商，仍以航空科技為基礎，發揮系統商優勢，延伸應用到儲能領域，研發自有能源管理系統（EMS）、電池管理系統（BMS），並攜手本土供應鏈合作，打造「電力島」解決方案，將以自有品牌力拚輸出市場，看好未來業務量成長潛力。

漢翔在2021年已成為台電交易平台的首批合格交易商，陸續完成達15MW儲能系統的建置，參與電力交易平台動態調頻（dReg）輔助服務，並建立儲能案場統包工程能量（EPC）。

漢翔還與奇異公司（GE Vernova）合作，完成LM2500航改型快速啟動燃氣渦輪發電機組統包工程，瞄準維修在地化商機，運用在台電通霄、中油永安及梧棲案等大型電廠統包工程。

儲能市場可分為電網端穩定電網的「表前」（Frontthe Meter,FTM），與用戶端調節用電的「表後」（Behind the Meter,BTM），漢翔在今年7月自建具備2MW/2.7MWh發電量的光儲微電網示範案場。馬萬鈞表示，目前台灣表前市場已趨飽和，漢翔於今年啟動表後光儲能策略布局。

馬萬鈞形容，「就如同Google打造Android體系一樣，漢翔把握軟體平台核心技術，可為用戶打造客製化的儲能解決方案」。他指出，耗費1年半時間，目前解決方案已完整出爐，可實現調頻備轉、即時備轉及削峰填谷等3種應用，能做為尖峰用電緊繃，讓電力負載曲線趨於平緩的解決方案，正預備推向市場。

他進一步說，整合完成的微電網，就是一座小型的獨立電力系統，可應用在國內外偏鄉城市社區、工業園區及災後恢復等需求用戶。

台電 奇異 漢翔

延伸閱讀

漢翔赴美設廠 馬萬鈞：具備短鏈、美國製造優勢

鴻海深耕印度 跨進儲能

鴻海擴大布局！印媒：董座劉揚偉透露 計劃在印度設電池儲能部門

漢翔上半年每股賺1.46元 砸3億赴美設廠

相關新聞

7都小宅占比5年大攀升 台北交易3件就有1件是小宅

社會型態改變，加上房價居高不下，小宅產品獲得市場歡迎，帶動小宅交易占比提升、單價飆漲。永慶房產集團彙整實價登錄資料，七都...

動明輪寧波港爆炸事故 陽明宣布共同海損

陽明海運（2609）今天指出，有關陽明所屬動明輪（YM Mobility）於8月9日在寧波港作業時發生船艏失火事故，陽明...

臺南上半年農產外銷旗插6國產值逾4億元 盼下半年再創高峰

臺南市長黃偉哲今年上半年領軍「臺南號」，短短3月至7月間率團參加3場國際食品展並辦理超過10場大型海外拓銷活動，成功將臺...

房仲曝上半年七都小宅交易 「這縣市」占比與單價排第一

永慶房產彙整實價登錄資料，統計近5年上半年七都25坪以下小宅交易占比，2020年上半年15.7%，至今年同期已上升至22...

小宅成交占比飆高！北市每三件交易一件 新竹漲最兇、五年逾八成

據實價登錄資料，六都暨新竹縣市25坪以下中古屋交易占比從2020年的15.7%躍升至2024年的22.9%；在平均單價上...

Gogolook 助力威秀影城防詐 導入 Watchmen 商譽保護服務

網路交易成為詐騙鎖定的新興場景，威秀影城主動落實防詐宣導、展開跨界聯防，攜手信任科技服務商 Gogolook（走著瞧）合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。