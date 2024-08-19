快訊

獨／陷人頭公司疑雲又3度改口…聯醫周三辦調查會議 要陳佩琪到場說明

昨晚才向媒體大聊妻女…李孟諺隔日爆婚外情 視察「神隱」北返急換車

陽明交大生校內疑被「不良西裝男」拉走逼領錢 保命借出9萬獎學金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房仲曝上半年七都小宅交易 「這縣市」占比與單價排第一

中央社／ 台北19日電
台北市房市示意圖。圖／台灣房屋提供
台北市房市示意圖。圖／台灣房屋提供

永慶房產彙整實價登錄資料，統計近5年上半年七都25坪以下小宅交易占比，2020年上半年15.7%，至今年同期已上升至22.9%；其中台北市今年上半年占34.3%，是占比最高的縣市，平均單價每坪達83.2萬元也是最高。

永慶房屋今天發出新聞稿指出，統計台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、台中市、台南市、高雄市等七都，近5年上半年25坪以下小宅交易占比變化，以今年上半年來看，小宅交易占比前三名，以台北市占比最高，達34.3%，其次為新北市26%，第三名為台中市22.4%。

另外，今年上半年25坪以下平均單價前三名，台北市每坪達83.2萬元稱冠，新北市則為46.4萬元次之，第三名則為新竹縣市的33.6萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，雙北地區作為政經與商業中心，房價居高不下，再加上近年來房價不斷攀升，購屋負擔持續加重，因此台北市建案多推出小宅類型產品，小宅交易占比為七都中最多，新北市小宅交易也不在少數。

陳金萍表示，第三名台中市近年有不少產業、重大建設、捷運、商場等陸續進駐，不僅帶來強勁購屋需求，也快速推升房價，不過薪資收入漲幅仍追不上飆漲的房價，25坪以下小宅就相當受歡迎。

此外，統計近5年上半年的七都25坪以下平均單價，今年上半年平均單價42.6萬元，對比2020年同期平均單價30萬元，上漲42%。

其中，平均單價漲幅最高為新竹縣市，今年上半年33.6萬元，與2020年同期平均單價18.3萬元相比，漲幅達83.6%。

陳金萍分析，新竹縣市受惠於科學園區，擁有龐大的就業人口，剛性需求買盤強勁，但區域腹地有限，住宅供給相對不足，造成房價跟著水漲船高，平均單價漲幅也是七都中最高。

建案 房價 捷運

延伸閱讀

新北市永達盃身心障礙運動嘉年華 推出AR虛擬實境

京華城案神秘會議 蔣萬安：全力配合檢調

北市大安區港式餐廳氣爆 3人送醫...廚房「換瓦斯」現場照曝光

房貸10年多了5成 房仲：這一代年輕人比較苦

相關新聞

房仲曝上半年七都小宅交易 「這縣市」占比與單價排第一

永慶房產彙整實價登錄資料，統計近5年上半年七都25坪以下小宅交易占比，2020年上半年15.7%，至今年同期已上升至22...

小宅成交占比飆高！北市每三件交易一件 新竹漲最兇、五年逾八成

據實價登錄資料，六都暨新竹縣市25坪以下中古屋交易占比從2020年的15.7%躍升至2024年的22.9%；在平均單價上...

Gogolook 助力威秀影城防詐 導入 Watchmen 商譽保護服務

網路交易成為詐騙鎖定的新興場景，威秀影城主動落實防詐宣導、展開跨界聯防，攜手信任科技服務商 Gogolook（走著瞧）合...

加緊賺女人錢 「淘寶全球新勢力週」服裝限時優惠起跑

阿里巴巴旗下淘寶公布一年一度的淘寶服飾換新活動起跑，淘寶19日宣布，8月20日晚間20時至8月23日23時59分推出「淘...

淨零管理師專班今開訓 劉世芳：推動國家公園減碳增匯

為增進國家公園「減碳增匯」推動成效，內政部長劉世芳指示國家公園署辦理「淨零碳規劃管理師專班」，課程結合經濟部iPAS淨零...

鬼月不宜買房？數據曝光「現階段民眾反而加價買」

過往許多人認為鬼月房市諸事不宜，民眾買房會較為猶豫，不僅買氣會下滑，買房議價空間也大，房價甚至還有下跌機會，不過，觀察內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。