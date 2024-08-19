御嵿國際斥資3500萬元 取得62.5%海峽會經營權

國內連鎖宴會業者御嵿（3522）19日宣布斥資3500萬元取得62.5%海峽會經營權，正式跨入高端餐飲服務，擴大集團餐飲品牌布局，寫下新的里程碑。

御嵿原本就持有海峽會16%股權，這次公告再買進3,500張，交易總金額3,500萬元，累積持5,000張，持股比例約62.5% 。

御嵿集團孫正強董事長表示，此次經蔡會長認可取得海峽會經營權，除了為集團品牌增加一名得力戰將外，也肩負了發展高端餐飲的信念與使命，而蔡會長也將繼續在海峽會中擔任董事與御嵿共同努力，期待我們未來能再次共創高峰，使御嵿國際承接這一份高端餐飲的理想，在未來更上一層樓。

海峽會自2013年成立，位於台北金融核心的敦化北路宏國大樓地下一樓，占地約1,500坪，規劃25間包廂，座位人數超過400位，並禮聘知名日籍設計大師北井力昭（TOSHIAKI KITAI）先生規劃設計奢華舒適及寬敞的用餐環境，提供頂級火鍋、複合式料理與豪華包廂式的用餐空間，打造低調奢華且獨立隱密的餐宴會館，多年來滿足兩岸商界層峰，宴客、社交、會談、聚會、養生等全方位需求。海峽會餐廳目前擁有超過2,000名會員，主要包括企業家、國際商務人士、知名藝人、政商名流等。

御嵿表示在過去蔡辰男會長的帶領下，海峽會可謂名聲遠播、冠蓋雲集，惟近年面對市場潮流改變，遇上營運逆風，蔡會長幾經考慮後決定將海峽會交棒給下一代合適之經營方。而在機緣巧合下蔡會長與御嵿孫正強董事長結緣，雙方數次相談，經蔡會長認可後，以嫁女兒的心情將海峽會嫁入御嵿，並繼續在海峽會美食中擔任董事，期望未來與孫正強董事長攜手再創高峰。

取得海峽會營運控制權後，除了將客戶群延伸至金字塔頂端的消費族群外，並可望整合集團內子公司以提供給客戶更多元的高端服務，目前預計推出綜合服務從旗下御義旅行社為高端消費族群規劃國外頂級商務度假旅遊、米其林星級國外美食之旅等行程，及將高端餐飲品牌導入旗下御景生活之飯店代管事業，最後透過本次投資海峽會餐廳，御嵿國際更將引進高端餐飲的培訓體系，提升集團內餐飲工作人員的服務專業品質，並深化高端餐飲管理能力，為公司全方位餐飲服務再添營運成長動能與管理綜效。

御嵿進一步表示，「可複製SOP」、「自動化設備」、「AI 研發菜單」等，是近幾年台灣餐飲市場發展的主流議題。但在這個光譜的另一端，擁有知名星級主廚、高端或特殊食材、獨特且優質的用餐體驗等元素的高端餐廳，更加受到頂級客群的青睞與重視，在未來，海峽會也將持續晉用具備廚藝技術與創新研發能力的廚師，加上優秀的外場團隊，並以長期信賴的口碑作為最好的行銷方式，來突顯其無可取代的價值。