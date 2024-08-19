中租基金會連6年辦羽球夏令營 開發花東學童羽球天賦

中租控股（中租-KY）（5871）所屬中租企業旗下中租青年展望基金會積極培育中租羽球隊，8月中旬，前往台東縣知本國中舉辦「『羽』夢想有約∼中租陽光活力營」，落實公益服務，啟發學童的羽球興趣與天賦，推動至今6年，累積參與逾250人。

中租青年展望基金會秘書長李昆穎表示，中租基金會於2015年成立「中租企業羽球隊」，自2018年起，至桃園、屏東、花蓮、台東等地舉辦羽球夏令營，由中租羽球隊球員擔任營隊教練，發揮專長教導羽球常識規則、動作步法等系列課程，以傳承經驗、深耕基層，也為羽壇孕育新血。

中租羽球隊球員林湘緹擔任羽球營活動隊輔，看著學童認真的神情，讓她找回羽球選手的初心，無論輸贏，在場上揮拍就是最快樂的時光，也將對未來賽事更有信心。

今年初拿下全國羽球排名賽女單金牌，暱稱「QQ」的中租羽球隊球員林思雲，串場擔任營隊主持人，協助營隊活動運作，她笑著說，很開心南下到台東知本，與喜歡運動的小朋友互動，一起感受打羽球的樂趣。

中租基金會表示，培育優秀選手，支持發展體育文化，是中租羽球隊永續經營的使命。為期3天2夜的中租陽光活力營舉辦第6年，今年以台東地區學童為服務對象，與齊心慈善協會合作，結合高雄師範大學的宏遠社會服務社，由社團學生安排多元化營隊內容，導引學童生涯探索。

中租羽球隊成軍即將屆滿10年，累計培育近20名世界排名的選手，旗下混合雙打球員葉宏蔚與李佳馨，代表出賽2024年巴黎奧運羽球混雙比賽。今年上半年海內外賽事共計贏得19面金牌、18面銀牌及20面銅牌的成績，也連續獲得教育部體育推手獎「贊助類金質獎」的肯定。

中租羽球隊以栽培青少年羽球員為根基，提供系統化的專業訓練，與台北市西湖國中、百齡高中、大同高中、臺北市立大學、台南仁德國中及新豐高中建教合作，簽約52名選手，目標經培訓後取得甲組球員資格。