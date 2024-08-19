和泰集團車美仕發起舊鞋舊衣募捐 送愛到非洲

企業要「取之社會、用之社會」 和泰汽車（2207）集團近年來致力於回饋社會、做公益一馬當先，旗下關係企業車美仕，為響應集團「與美好台灣同行」永續承諾及8月19日世界人道主義日，與林口在地的公益組織舊鞋救命國際基督關懷協會(伯利恆倉庫)合作，號召全體同仁落實資源循環、送愛到非洲。

車美仕表示，未來將持續關懷弱勢、善盡社會責任，用行動一起為改變世界的夢想盡一份心力；這次合作的舊鞋救命國際基督關懷協會成立於2014年，目前主要於東非肯亞、烏干達、史瓦帝尼等國家的赤貧偏鄉地區，進行人道救援工作，因非洲尚有許多區域深受沙蚤等寄生蟲威脅，該協會於台灣募集二手衣物、鞋子，讓承載愛心二手物資的貨櫃能夠抵達1萬公里以外的赤貧地區，降低當地孩子們罹患受沙蚤病之風險。

車美仕8月16日於林口總部大樓發起愛心捐贈活動，攜手子公司興聯科技、車隼科技，募捐同仁家中完好且品質堪用的二手衣物及鞋子，當天活動全體同仁們踴躍參加、亦有13名同仁報名擔任志工，協助整理、打包物資，此次活動共募得1174件衣物、195雙鞋子，由志工同仁送至林口伯利恆倉庫，以實際捐贈活動幫助非洲赤貧偏鄉的家庭，讓當地的孩童能有平安長大的機會。