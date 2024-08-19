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小宅成交占比飆高！北市每三件交易一件 新竹漲最兇、五年逾八成
據實價登錄資料，六都暨新竹縣市25坪以下中古屋交易占比從2020年的15.7%躍升至2024年的22.9%；在平均單價上，六都暨新竹縣市在五年間從30萬元衝上42.6萬元，高漲42%。
細看各都表現，台北市的小宅交易占比最高，達34.3%，相當於每三件交易就有一件是小宅產品；新北市也高達29.7%，等同於每四件就有一件小宅。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，雙北市做為政經與商業中心，房價居高不下，再加上近幾年來房價不斷攀升，購屋負擔持續加重，因此台北市的建案多推出小宅類型產品，讓民眾得以負擔，因此台北市小宅交易占比最多，新北市小宅交易亦不在少數。
在小宅的價格上，新竹縣市小宅的平均每坪成交單價在五年間從18.3萬元漲至33.6萬元，漲幅高達83.6%。
陳金萍分析，新竹縣市受惠於科學園區，擁有龐大的就業人口，剛性需求買盤強勁，但區域腹地有限，住宅供給相對不足，造成房價跟著水漲船高，漲幅也是六都暨新竹縣市中最高。
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