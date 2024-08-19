Gogolook 助力威秀影城防詐 導入 Watchmen 商譽保護服務

網路交易成為詐騙鎖定的新興場景，威秀影城主動落實防詐宣導、展開跨界聯防，攜手信任科技服務商 Gogolook（走著瞧）合作，採用「Watchmen 商譽保護服務」，以AI技術即時偵測詐騙冒名狀況，降低遭詐騙冒名的可能性，為消費者打造安全的網路購票環境。

根據刑事警察局統計，去年前三大詐騙類別依序為投資（31.9%）、網路購物（22%）、解除分期付款（18.4%）。隨著網路交易成為詐騙鎖定的新興場景，威秀影城主動落實防詐宣導、展開跨界聯防，正式與信任科技服務商 Gogolook合作，威秀影城導入 Gogolook「Watchmen 商譽保護服務」 把關消費安全

據警政署刑事警察局指出，2023 年詐騙財損達 88 億元創下新高，詐騙手法以及樣態也隨著網路、社群媒體的普及更加多元。常見手法包含冒名客服來電騷擾或寄發帶有連結的釣魚簡訊騙取個資盜刷，除威脅消費者安全外，更為業者帶來營運上的負擔。為協助杜絕冒名詐騙，威秀影城採用「Watchmen 商譽保護服務」，涵蓋「Whoscall 認證商家號碼」及「偽冒偵測系統」兩大服務，藉由防詐科技的導入，全面提升影城網路消費體驗。

導入Watchmen 商譽保護服務，威秀影城將透過 Whoscall認證商家號碼服務載明官方資訊，幫助消費者快速判斷來電的真實性。當撥打電話或發送簡訊至 Whoscall用戶時，將清楚呈現為威秀影城來電與來電目的，幫助用戶即時分辨、減少消費者遭冒名詐騙受騙風險。偽冒偵測系統將協助即時偵測冒名威秀影城的電話號碼與簡訊，並立即啟動詐騙阻斷機制，且除了傳統通訊管道外，也將防詐偵測領域延伸到網域和社群。據 Watchmen 數據分析指出，從去年開始，詐騙集團針對特定企業所生成的冒名詐騙網站已高達近萬個。透過AI與關聯網域分析，將能有效預先偵測冒名威秀影城的網站，超前擋下來自網路或社群媒體的詐騙威脅與散播，為消費者打造安全的網路購票環境。

Gogolook指出目前「Watchmen 商譽保護服務」的應用範圍目前已橫跨電商平台、金融機構與連鎖影城等，具備品牌識別認證、企業偽冒即時偵測與保護、跨域詐騙追蹤、詐騙通報下架等四大領先優勢。