加緊賺女人錢 「淘寶全球新勢力週」服裝限時優惠起跑

阿里巴巴旗下淘寶公布一年一度的淘寶服飾換新活動起跑，淘寶19日宣布，8月20日晚間20時至8月23日23時59分推出「淘寶全球新勢力週」服飾限時優惠，跨店每滿人民幣300立減30元或官方立減商品9折起，同步推促銷券與運費優惠。淘寶近期才推出「全球大服飾包郵計畫」消費滿人民幣99元享跨境免運費，加強促銷搶女裝市場。

天貓淘寶海外台灣站指出，女裝是電商重要產業，女裝與相關飾品是電商前三大熱賣產業之一，近期在淘寶PLUS納入全球大服飾包郵計劃，與「淘寶全球新勢力週」都是協助女裝賣家跨境、全球銷售加強促銷。

此外，淘寶於今年8月上線的「全球大服飾包郵計畫」，集結流行時尚服飾、飾品、配件等等18個熱銷品項，總計共超過1,000萬件人氣穿搭商品加入淘寶PLUS包郵專區，滿人民幣99元跨境免運費、免費本地退貨服務及台灣專屬客服等超優質服務，為了讓台灣消費者親身體驗到淘寶全球新勢力週的氛圍，同時推出線上融合線下（OMO）的服務，8月21日至8月24日期間，淘寶打造「行動時尚衣櫥」，將「衣櫥」送到大家身邊，「行動時尚衣櫥」將於台北、新北、新竹、桃園、台中等地區每日進行八小時巡迴。