AI 能幫財會人員做什麼？勤業眾信給出三大好處

隨著人工智慧（AI）技術的迅速發展，改變了人們現有的工作方式，勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「AI與財務轉型新時代，財務人員未來的一天線上研討會」指，在這個全球數位化加速的年代，財務人員不再僅僅是數字的管理者，而是AI革新的引領者和數據智能的應用者，未來財務人員將在AI的驅動下，擁有更高效的財務管理，及更精準的風險控制與市場預測能力，將為整個行業帶來了前所未有的創新和成長機會。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司執行副總經理楊尚儒建議，企業經營者、財務主管與財會人員可以思考，如何透過一個完善的策略規畫，擬定貼近實務的目標與需求，搭配適宜的技術輔助，來逐步達成財務轉型的目標，包含：人員效率的提升、更好的決策支援輔助、資訊成本的降低、甚至是徹底改變原有的財務運作與管理模式。

楊尚儒指出，勤業眾信藉由模擬轉型後財會人員的一天，展演財會人員在機器人輔佐下，將有效降載繁冗的重複性工作、以最快的效率應用雲端系統、AI與分析取得彈性的管理決策輔助資訊，以及大幅簡化且合規的自動帳務處理與合併結算，並更加專注於提升價值與綜效益的企業經營管理活動。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司協理黃怡璇表示，財會部門的工作模式是奠基於知識和實務經驗判斷，有相當機會能規則化進行決策，在組織效率和營運效率方面取得突破性成果為目標，新的轉型思維須注入財會部門，通盤檢視所經手的流程，透過了解人工和機器人的差異而按照兩者特性畫分不同的工作範圍，讓機器人在正確的時間執行正確的流程將正確的資訊應用於正確的系統。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理蘇盈誠指出，財會單位經常詢問「AI與數據究竟能夠幫財會單位做些什麼？」研討會從自動化與即時數據分析開始討論，將AI與數據分析結合到財會人員的日常之中，提供管理階層與財會主管轉型的參考，期待能透過AI與數據的利用降低財會人員數據收集處理的成本、並進一步提升企業經營管理的效益。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理韓世偉表示，企業資源規畫系統（ERP）是財會人員最常使用的資訊系統之一，建議企業善用雲端企業資源規畫系統，加速導入應用並布建資料分析與AI應用的擴展性，有助日常作業的管理洞見，協助企業更即時、精確掌握AI應用能力。

科科科技股份有限公司副總陳志誠指出，除了避免重複繁瑣的作業，也提升公司夥伴們的工作滿意度，在系統評選過程，除了系統功能滿足需求，顧問的專業、靈活與彈性也是考量重點。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司協理顏君宜表示，AI教父黃仁勳曾說：「不要畏懼用不同方式或面向來思考，也不要害怕挑戰現狀。」在享有AI技術與工具協助作業效率化前，需要先盤點公司作業、人力與預算現況，確認關鍵要素以尋求最適解決方案，財會作業的特質之一是有著大量單據、檔案、資料，且存在著看似差異不大，但無法避免之報表需要編製，以系統工具協助作業能顯著的提升作業效率。