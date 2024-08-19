新北市永達盃身心障礙運動嘉年華 推出AR虛擬實境

新北市年度盛事「113年度新北市永達盃身心障礙運動嘉年華」8月17日在板樹體育館盛大舉行。永達保經指出，已連續八年贊助，致力協助身心障礙朋友走出戶外、融入社會，並積極推動輪椅夢公園的創設，備受身心障礙朋友的喜愛，今年新增多項新興運動項目，包括匹克球與電子飛鏢，為參與者提供更多元且豐富的體驗，體現了新北市政府推動全齡友善共融運動環境的決心。

永達保經陳慶鴻總經理表示：「感謝現今的科技發展，讓參與者1秒鐘變成手搖車好手，即使在室內也能享受手搖車運動的樂趣，無需忍受風吹日曬雨淋的困擾。未來將會加入更多讓大家期待的新元素，我們希望能吸引更多身障朋友和銀髮族加入健康運動行列。

永達保經也表示，打造全齡友善的共融運動環境是新北市政府長期施政的重要目標。過去幾年，新北市政府結合身心障礙團體及板樹運動園區的委外經營廠商，在園區內啟動手搖車的營運，成為身障朋友間的熱門活動。

至2022年，更擴大計劃，將活動延伸至水域，舉辦了多場身心障礙者獨木舟活動，永達保經、業務代表及客戶率先拋磚引玉捐贈11艘身障專用的獨木舟，讓參與者享受水上運動的樂趣。對於今年亮點，永達保經表示，嘉年華活動的重頭戲手搖車比賽，主辦單位將手搖車活動升級，由戶外移進室內，手搖運動機結合虛擬實境（AR）技術，且永達保經進一步捐贈了兩台手搖運動機，此手搖運動機運用飛輪運動概念，進化為手踩飛輪車，專屬身障朋友和銀髮族手部使用，透過手部運動提升肺活量和肌耐力，降低肌少症的發生，同時讓身障朋友、長者們能夠享受到更加多樣化的運動體驗。活動現場健全者、長輩、身障朋友們一同開心的參與投入手搖車趣味競賽。

此活動已連續八年在新北市板樹輪椅夢公園舉辦，主辦單位特別感謝永達保經自樹林共融體育園區設立以來，即陸續捐贈復康巴士、電輔式手搖車、電動輪椅、腦麻跑步車、獨木舟、移位機、健身器材等，讓園區的運動設備更加多元豐富，身障朋友能夠更加便捷地參與戶外活動。