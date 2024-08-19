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豐興廢鋼報價3日內降2次 每公噸共計調降600元

中央社／ 台北19日電

條鋼廠豐興今天公布本週國內鋼筋、廢鋼、型鋼產品盤價。鋼市進入第3季傳統淡季，加上中國大陸上週跌價，鋼筋行情下探，國內廢鋼每公噸調降300元，17日已先調降每公噸300元，鋼筋基價每公噸下跌400元，型鋼產品基價平盤。

廢鋼每公頓從1.02萬元下跌600元，每公噸為9600元；鋼筋價格從每公噸1.89萬元下跌400元，每公噸為1.85萬元；型鋼平盤每公噸2.57萬元。

豐興指出，以國際原料行情來看，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼本週無報價，美國貨櫃廢鋼本週報價下跌，每公噸340美元，澳洲鐵礦砂自每公噸100.95美元下跌至91.75美元。

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