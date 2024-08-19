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新北近6年鬼月房市交易量竟非最低！ 4樓反而賣最好
鬼月期間受國人傳統觀念影響，認為不宜買屋或房屋過戶，不過據新北地政局最新統計近6年間，各農曆月份的房屋買賣成交量、買賣過戶量都並非每一年內的最低點，且就算比其他月份少，差距也不會太過懸殊。另外，4樓均價也未有太大落差，交易件數反而是各樓層中最多。
地政局地價科長蕭湘君分析，2018至2023年數據發現，農曆新年前後以及農曆7月，房屋的成交、過戶數量確實相對較低，顯示除農曆新年因工作天數較少以致交易、登記數量低之外，部分民眾確實會避開於農曆7月簽約購屋及過戶，其中以2018、2019、2020年下降幅度較明顯。
蕭湘君指出，傳統觀念來看，部分民眾認為過戶後才算是真正買屋，因此比起農曆7月簽約買屋，民眾更忌諱在農曆7月過戶。不過觀察近3年過戶數據發現，2021年的農曆7月過戶數量高於6月，2022年的農曆7月過戶數量高於該年8、9、12月，2023年的農曆7月過戶數量高於2、3、5、6、8、11、12月，可以明顯看出鬼月購屋的禁忌已逐年瓦解，購屋意願仍視建商推案狀況、銷售力度及不動產個別條件等因素而定。
此外，不少民眾因諧音忌諱而不買4樓，或者有著4樓售價普遍較低的迷思。蕭湘君表示，新北去年第四季發布不動產成屋市場季報主題「新北交易樓層價量解析」顯示，4樓均價與其他樓層並未呈現太大的落差，且交易件數反而為各樓層中最多，顯示4樓已普遍為購屋者所接受。
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