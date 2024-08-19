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車用 CIS 需求激增 自動駕駛普及引領市場成長

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

自動駕駛技術和先進駕駛輔助系統(ADAS)快速發展，CMOS影像感測器(CMOS Image Sensor；CIS)已逐漸成為車用市場的主流選擇。車用CIS憑藉低功耗、高處理速度等優勢，在全球市場的應用範圍不斷擴大，預計未來數年內市場規模將顯著成長。

DIGITIMES研究中心觀察，高解析度的車用CIS在畫質和遠距離辨識功能明顯提升，結合高動態範圍(High Dynamic Range；HDR)和LED閃爍抑制(LED Flicker Mitigation；LFM)等先進技術，廣泛應用於車輛自動駕駛和ADAS系統。CIS作為車用鏡頭成像的核心零組件，負責將光訊號轉換為電訊號，並進行類比數位訊號轉換，產生數位影像，實現車輛對周圍環境的感測功能。

分析師余君濤指出，由於全球自動駕駛和ADAS技術的滲透率不斷提升，加上各國陸續制定強制安裝自動緊急剎車(Autonomous Emergency Braking；AEB)系統的法規，帶動車用CIS營收快速成長。以美國為例，美國國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration；NHTSA)已宣布，從2029年起，所有輕型車輛和卡車必須標配AEB系統。DIGITIMES研究中心預測，2024年單台車輛的鏡頭搭載數量將達到9顆，到2027年將進一步增加至13顆，這一成長趨勢反映消費者對駕駛安全性的需求增強，並推動CIS技術的不斷進化。

余君濤表示，AEB系統能夠自動辨識潛在的碰撞並自動剎車，有效降低交通事故的發生率，保護駕駛者、乘客及其他道路使用者的安全；LED閃爍抑制、高動態範圍、高解析度、遠距離辨識及多功能鏡頭已成為車用CIS主要技術發展方向。這些技術應用將幫助車輛在各種複雜和多變的環境中穩定運行，並在推動汽車安全性和智慧化方面發揮關鍵作用。

其中，LED閃爍抑制技術能有效解決鏡頭在拍攝LED光源時出現的閃爍問題，確保影像辨識的穩定性和一致性，而HDR技術則在高對比度場景中捕捉豐富的影像細節。另外，各大業者目前積極開發800萬畫素的車用CIS，並逐步向1,200萬畫素以上階段邁進。

LED 自動駕駛 鏡頭

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