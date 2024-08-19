鬼月比較好殺價？ 數據跟你想的不一樣

鬼月買房比較好議價？全向科技房產中心統計內政部近十年資料，每逢有鬼月的Q3，確實建物買賣移轉量普遍都呈現萎縮，10年來只有2016年、2020年、2023年Q3出現季增，量縮機率高達7成。

但資料也顯示，10年來全國Q3房價只有2015年、2016年等2年出現下跌，而且下跌幅度還僅0.1%，其他八年Q3房價都出現上漲，上漲機率高達8成，季漲幅介於0.5%~2.1%不等。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，隨著時代演變，民眾對於鬼月購屋禁忌淡化，是近年Q3房價普遍上揚的原因，而過去鬼月房價會下跌的說法也早已缺乏支撐。

他表示，近年房市因為中美貿易戰，台商資金回流投資，加上低利率、科技大廠設廠等房市題材不斷，這幾年房價一路走高，比起鬼月，民眾更擔心「現在不買房 ，以後會更貴」。

由於想買房的民眾內心焦躁，普遍有加價買房意願，房價自然不容易出現下跌。