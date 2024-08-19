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國產車自製化 把大陸車的門都堵死了

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
經濟部要求國產車需有一定的自製率。圖／聯合報系資料照片
經濟部要求國產車需有一定的自製率。圖／聯合報系資料照片

在MG品牌成功進軍台灣之後，許多大陸車都躍躍欲試想要跟進台灣市場，尤其是大陸產能過剩，外溢到海外市場，成本與價格的優勢對各國市場都造成嚴重打擊，台灣車市並自去年下半年開始就傳出多家大陸品牌尋求合作對象要搶進，甚至有人戲稱今年台灣車市恐將成為中國年，但在政府的自製率要求之下，這些品牌恐怕要進台灣市場都踢到鐵板了。

在此之前，大陸奇瑞汽車一度傳聞與台塑汽車合作將採CKD方式組裝進入台灣市場、吉利汽車則是傳出與裕隆集團合作，將比照MG模式進入台灣市場，另外比亞迪則是多次傳出與台灣車廠商談合作導入台灣市場的計畫，甚至連從哪一個廠出到台灣來的規劃都言之鑿鑿，業界甚至認為這些品牌的車款極具競爭力，一旦進入市場，勢必衝擊眾多現有的國產車品牌。

不過傳言傳了近一年，這些品牌並未進入台灣市場，部分現有車廠對引進大陸車有疑慮，畢竟MG還是英國百年品牌被大陸併購，其他眾多大陸品牌就真的是大陸品牌，以台灣市場對大陸品牌的觀感，風險還是相當高，因此傳言仍舊是傳言，並未成真。

業界指出，在政府對國產車自製化的要求之下，純粹引進大陸車CKD件來台組裝已不可行，大量零組件國產化又將墊高生產成本，確實是堵住大陸品牌來台之路。不過影響所及，雖然不是大陸品牌，國際品牌的國產車也必須符合自製率的要求，大量模具開發提高投資成本，未來台灣車廠導入全新車款的機會也會為之減少。

國產車 裕隆集團 車市

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