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一表秒懂小宅有多夯 這裡房價5年漲8成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
近五年七都25坪以下小宅交易占比變化 資料來源／永慶房屋
近五年七都25坪以下小宅交易占比變化 資料來源／永慶房屋

近年小宅快速崛起，永慶房產集團彙整實價登錄資料，七都25坪以下中古屋交易占比，從2020年的15.7%躍升至2024年的22.9%；在平均單價上，七都在五年間從30萬元衝上42.6萬元，高漲42%。

細看各都表現，台北市的小宅交易占比最高，達34.3%，相當於每三件交易就有一件是小宅產品，新北市也高達26%，等同於每四件就有一件小宅。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，雙北房價居高不下，加上近幾年來房價不斷攀升，購屋負擔持續加重，因此台北市建案多推出小宅產品，讓民眾得以負擔，因此台北市小宅交易占比為七都中最多，新北市小宅交易亦不在少數。

觀察五年間小宅交易占比的變化，台中市小宅交易占比從11.9%攀升至22.4%，正式突破2成，且增逾10個百分點，為七都之最。

陳金萍表示，台中市近年房價一路上揚，但薪資收入漲幅追不上，因此25坪以下小宅相當受歡迎；台中市小宅多分布於西屯區及北區，鄰近中部科學園區，區域內還有大學商圈，生活機能便利，因此受到許多首購族或是小資族青睞。

在小宅的價格上，新竹縣市小宅的平均單價在五年間從18.3萬元漲至33.6萬元，漲幅高達83.6%。

陳金萍分析，新竹縣市受惠於科學園區，擁有龐大的就業人口，剛性需求買盤強勁，但區域腹地有限，住宅供給相對不足，造成房價跟著水漲船高，漲幅也是七都中最高。

新竹縣市小宅產品受益於科技產業蓬勃發展，高資產族群湧入，帶動區域房價明顯抬升；並且在區域內住宅供不應求、坪數少，總價負擔較輕、單價基期低的多重因素下，造就新竹縣市小宅的平均單價快速飆升。

房市示意圖／永慶房屋提供
房市示意圖／永慶房屋提供

房價

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