兩年奪五標案 總太營造接案成績亮眼朝 IPO 邁進

由富華創新（3056）100%持股的子公司總太營造成立逾32年，過往只接自家營造案，兩年前開始轉型，初試啼聲就震撼業界，兩年來已成功拿下5項政府標案，承攬案量逐步朝突破百億目標前進。總太營造董事長吳添福宣布，公司已規劃3至5年內公開發行(IPO)、推動股票上市櫃。

總太營造近兩年承攬案件包含社宅、學校等大型工程，此外，民間建案上也有所斬獲，朝高價宅市場邁進，帶動亮眼業績、助力總太營造成為公司金雞母，展現富華創新多角化經營的決心與發展潛力。

總太營造目前資本額為10億元，去年營收約16億元，今年在建案量有38億元，承攬合約達65億，預估明年會有10至12個在建案，可承攬的案量也將增加到百億元以上。

有亮眼業績與建築實力作為基礎，展望未來，吳添福說，總太營造預計3至5年內積極朝IPO邁進，並建立完善內控制度，進一步擴大市場佔有率。

近幾年建築產業環境變化快速，缺工缺料問題未解，反觀總太營造不僅工地都能準時完工，還有餘力向外爭取標案與建案的承攬，實力不容小覷。

深耕營造產業多年的吳添福分析，「共好、共贏」是總太營造與廠商長久以來的合作模式。許多廠商都是跟著總太營造共同成長，合作30年以上的默契，彼此的夥伴關係夠堅定，共同挺過這波缺工、缺料危機，這也是富華創新旗下建案總能準時交屋、很少修繕、交屋順暢的秘訣。

吳添福時時關注原物料的漲幅，再加上與合作夥伴長期建立的默契，讓總太營造能夠有效控制營造成本。

此外，總太的工地也跟業界有所不同，近幾年以「總太標準」驅動營建產業的提升與進步，例如致力於無酒精工地文化、工地現場規劃休閒區、淋浴區等，工作環境與安全性皆大大提升。

再加上積極推動數位化管理，工地管理人員變身為工程師，利用手機、平板，加上客製化軟體SUIQUI和BIM技術進行施工監控，不需再填寫成堆的報表，提升工作效率、降低錯誤率，更建構起龐大的工程資料庫。

吳添福表示，建築業綠色轉型在即，總太營造也致力推動低碳建材與綠色建築，公司多年來積極開發綠色採購，迎合市場對可持續發展的需求，隨著社會住宅等公共工程專案的推進，總太營造在系統模板使用上也會更趨成熟。