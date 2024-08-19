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美國新屋開工、營建許可同步走低 房市泡沫機率低

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
美國新屋開工（路透）
美國新屋開工（路透）

美國7月新屋開工月減6.8%，以此次速度回推一整年的總量來到120萬戶，來到2020年5月以來最低點，主因來自獨棟房屋開工數銳減。

另外，7月營建許可也月減4%，以此速度回推一年總量來到140萬戶，也是2023年5月以來低點，主要來自多戶住宅營建許可申請滑落超過11% ，另外獨棟住宅許可數量也下降至2023年5月來相對低點所致，由於兩者都為新屋景氣重要指標，這次同步明顯趨緩，代表高借貸利率及高房價已對新屋房產景氣產生更大負面衝擊效果。

國內大型法人機構指出，值得注意的是，這次房屋庫存量升至2008年來最高水準，導致建商減少開工數量，不過大型建商仍可以從規模較小同業奪取市占，一方面此族群較容易取得較低廉資金管道，另外也有較好降價能力，透過幫忙客戶負擔部分利息等手段刺激買氣。

展望未來，8月建商信心呈現連4個月減弱，並跌落至2024年來低點，所幸市場對Fed在9月啟動降息預期，已讓30年期固定房貸利率降從高點滑落至6.5%水位，代表新屋市場景氣即使繼續走弱，也僅為軟著陸走勢，要造成房地產泡沫崩裂硬著陸情境機率仍偏低。

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