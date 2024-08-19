快訊

抄襲、掛名、門神 厭學術黑幕成大土博出走

國4延伸工程意外！移工遭鋼筋掩埋無生命跡象 仍有數人受困

美女主播「嫌男人體臭」失言遭出征 2天暴瘦6公斤洩近況

御嵿加速轉型跨足餐飲 取得海峽會62.5%股權

中央社／ 台北19日電

國內連鎖宴會業者御嵿國際宣布，共取得經營餐飲會所的海峽會美食公司62.5%股權，及4席董事，從婚宴事業加速轉型跨足餐飲市場，已於16日併入集團營運版圖。

國內連鎖宴會業者御嵿國際日前公告，透過老股轉讓方式，以新台幣3500萬元取得海峽會美食股份有限公司43.75%股權，連同先前通過子公司晶宴生活創意股份有限公司取得的股權，共取得海峽會62.5%股權，及4席董事。

御嵿國際今天透過新聞稿表示，海峽會將成為御嵿國際旗下可控制子公司，8月16日正式併入集團營運版圖。

海峽會餐廳自2013年成立，占地約1500坪，規劃25間包廂，座位人數逾400位，多年來滿足商界宴客、社交等需求，過去由國泰集團創始人蔡萬春的長子蔡辰男打造，原先擔任海峽會會長的蔡辰男將繼續在海峽會美食中擔任董事。

御嵿表示，取得海峽會營運控制權後，除了將客戶群延伸至高階消費族群外，將結合旗下御義旅行社規劃商務度假旅遊，並提升子公司御景生活在飯店代管事業的運營能力，以及引進高階餐飲的培訓體系，再添營運成長動能與管理綜效。

受惠疫後餐飲消費潮復甦，以及進行經營策略改革，御嵿今年上半年合併營收新台幣4.49億元，較去年同期成長23.11%，毛利率提升至51.34%，較去年同期毛利率47.66%增加3.68個百分點，表現均較去年同期明顯轉佳。

延伸閱讀

蘋果攻機器人鴻準搶頭香…扛下機構件與機殼開發重任

重電業攻北美啟動三大轉型 搶千億美元商機

建漢、康全轉型效益顯現

高雄家庭平均可支配所得排名殿後 陳其邁：增幅是最高

相關新聞

擦鞋童理論快爆了 李同榮： 這時間是多空關鍵時刻

房市趨勢專家李同榮表示，房市第六循環受新青安專案與股市激勵，末升段出現甩尾現象，民眾不是瘋股市就是瘋房市，房市已陷入擦鞋...

房貸10年多了5成 房仲：這一代年輕人比較苦

年輕人買房壓力大。中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，今年第一季30歲以下年輕房貸族平均鑑估值變化約1,160萬元，與10年...

美國新屋開工、營建許可同步走低 房市泡沫機率低

美國7月新屋開工月減6.8%，以此次速度回推一整年的總量來到120萬戶，來到2020年5月以來最低點，主因來自獨棟房屋開...

台泥大陸兩廠光儲整合系統 減碳8千萬噸節電效益1億元

台泥（1101）19日發布最新大陸可持續發展報告，報告中揭露，今年底將完成兩岸水泥廠國際科學減碳目標SBT1.5度路徑設...

《軍用無人機專題2-2》軍用無人機要派上用場 三缺難關待解決

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】我國無人機產業不僅缺規格、還缺研發量能，更缺戰術構想，產業發展藍圖得要下猛藥！思騰數位能源董事合夥人湯承熹與艾歐圖科技執行董事劉毅受訪時都認為，要發展台灣無人機產業鏈，就

《軍用無人機專題2-1》無人機難去中化 專家：明訂產製目標

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】政府盼打造去中化的無人機供應鏈，但中國仍為無人機產業的龍頭，去中化成發展最大阻礙？台灣無人機應用發展協會理事長張揚指出，目前電池、馬達的龍頭產業都在中國，如果台灣堅持去紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。