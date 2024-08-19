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台泥大陸兩廠光儲整合系統 減碳8千萬噸節電效益1億元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥董事長張安平。（本報系資料庫）
台泥董事長張安平。（本報系資料庫）

台泥（1101）19日發布最新大陸可持續發展報告，報告中揭露，今年底將完成兩岸水泥廠國際科學減碳目標SBT1.5度路徑設定，該公司已在大陸廣東英德廠、廣西貴港廠區完成光儲整合系統建置，可減少7,999噸CO2e排放，整體節電效益近1億元。

根據台泥這份大陸可持續發展報告內容指出，大陸廠區2023年碳排放強度為0.675（噸 CO2e ⁄ 噸膠結材料），已經較2016基準年下降8%。

此外，台泥於廣東英德廠、廣西貴港廠分別完成8MW、7.89MW太陽能發電系統建置，搭配大陸水泥業最大之43.2MW/107.3MWh、與5.6MW/33.54MWh儲能系統，2023年共減少1,401萬度外購電力，節省電費支出新台幣近4,000萬（約人民幣900萬元），相當於減少7,999噸CO2e排放，同時儲能系統透過峰谷電價差，2023年再為英德貴港兩廠區節約新台幣近5000萬（人民幣1,130萬元），節電整體效益近1億元。除英德與貴港廠，台泥在大陸江蘇句容廠也已規劃建置光儲整合系統。

台泥董事長張安平曾說，然大陸水泥需求短時間內不會起來，但是若2025年起大陸水泥業全面納入碳交易市場，台泥在大陸的競爭力將更強，淨利潤會往上成長。

台泥2024年初啟動台泥水泥廠內部碳交易平台，主要參考廣東碳排放權交易試點、歐盟碳交易等機制，以台泥企業團碳排放總量管制方式，由總部基於各廠季獎金考核目標發放年度碳排放配額予各水泥廠，並於年底進行履約交易，為大陸碳交易市場做好完善預備。

台泥杭州營運總部-公亮大樓預計今年第4季落成啟用辦公，公亮大樓以「綠色、健康、智慧」為核心理念，採用台泥江蘇句容廠生產的低碳水泥，同時於大樓帷幕部署太陽能發電，搭配超高性能混凝土(UHPC)打造的儲能系統、51支DC-DC快充樁，公亮大樓可說是台泥近年低碳轉型發展的Total Solution代表性示範場域，目前也已取得世界級綠建築LEED金級預認證、健康建築WELL鉑金預認證與大陸綠色建築評價標誌二星預認證。

台泥表示，中國大陸為全球最大建材消費市場，2023年大陸地區低碳水泥產量達84%，營收佔比達80%，運用各廠所在地地緣優勢針對替代原燃料源擴大開發，於水泥廠內興建替代燃料工廠，以提升各廠替代原燃料使用；同時運用水泥窯高溫協同處理優勢將廢棄物無害化與資源化再利用，多樣化水泥廠收入來源並深化與當地政府及產業合作夥伴關係。包含廣東韶關廠、湖南靖州廠設有生活垃圾處理廠。

此外，台泥的江蘇句容廠、貴州安順廠設有飛灰資源化處置項目；廣西貴港廠、四川廣安廠、貴州凱里廠設有環保公司，2023年共計將563萬1,708噸產業廢棄物、11萬2,140噸生活垃圾轉化為再生能資源，也是台泥資源循環領域競爭力的展現。

在AI帶來的產業變革上，台泥早於2022年11月，於大陸江蘇句容廠全礦區導入14 台無人駕駛電動礦車，可依據當前配礦計畫執行率及裝載點距離自動規劃最適化路徑，減少礦山現場人力需求76.9%，台泥句容廠的5G智慧礦山入選大陸工信部《2023年5G工廠名錄》。最新技術的導入更不僅於此，台泥在生產流程中包含倉儲、出貨也都導入了自動化技術，以廣東英德廠與廣東韶關廠為例，英德廠導入了自動化裝袋系統，從水泥裝袋至裝車疊包不需任何人力作業；韶關廠則是在2023年完工啟用了智能化倉庫，具有無人自動叉車，可自動執行包括搬運、收貨、上架和領料等任務，有效提升75%倉庫維運的工作效率，也成為《中國水泥協會供應鏈數智化白皮書》案例之一。

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