SCFI雖止跌反彈 法人仍未上調航海王評等

SCFI指數為3281.36點，較前一周上漲0.84%，為連五周下跌後的首次反彈，分析師指出，其中，美東線周漲2.36%，美西線周漲8.45%，歐洲線則下跌3.68%，其中，考量運價暫已觸頂、進入修正階段，僅維持獲利能力較佳等題材的長榮（2603）為中性偏多的評等，其餘則維持中立。

注人機構指出，運價反彈不等同於落底，隨第4季將再度進入傳統需求淡季，運價走勢恐再度承壓。在紅海事件方面，報載近日國際間正在緊急推動以色列與哈瑪斯之間的停火協議，並期望於本周達成共識，不過，根據綜合外媒報導，哈瑪斯領導階層對該方案持懷疑態度，認為其過於傾向以色列的立場。然而，以色列的談判代表對該協議的前景抱持樂觀，但該方案通過與否仍須經由哈瑪斯新領袖辛瓦進行審議。

運價方面，現今仍處於傳統需求旺季期間，需求的波動將導致運價出現反覆震盪，目前運價的反彈並不代表價格已落底，隨第4季再度進入傳統需求淡季，運價走勢將再度承壓，但航商繞道減少部分市場運力壓力，運價應有望維持在航商可獲利的水準。

獲利方面，以今年以來SCFI指數於5月開始大幅調漲的情況研判，漲價後的高運價有較高機率是認列在第3季，預估將為今年季獲利高峰，第4季反映價量回跌，獲利將呈回落。