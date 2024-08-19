快訊

抄襲、掛名、門神 厭學術黑幕成大土博出走

國4延伸工程意外！移工遭鋼筋掩埋無生命跡象 仍有數人受困

美女主播「嫌男人體臭」失言遭出征 2天暴瘦6公斤洩近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SCFI雖止跌反彈 法人仍未上調航海王評等

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

SCFI指數為3281.36點，較前一周上漲0.84%，為連五周下跌後的首次反彈，分析師指出，其中，美東線周漲2.36%，美西線周漲8.45%，歐洲線則下跌3.68%，其中，考量運價暫已觸頂、進入修正階段，僅維持獲利能力較佳等題材的長榮（2603）為中性偏多的評等，其餘則維持中立。

注人機構指出，運價反彈不等同於落底，隨第4季將再度進入傳統需求淡季，運價走勢恐再度承壓。在紅海事件方面，報載近日國際間正在緊急推動以色列與哈瑪斯之間的停火協議，並期望於本周達成共識，不過，根據綜合外媒報導，哈瑪斯領導階層對該方案持懷疑態度，認為其過於傾向以色列的立場。然而，以色列的談判代表對該協議的前景抱持樂觀，但該方案通過與否仍須經由哈瑪斯新領袖辛瓦進行審議。

運價方面，現今仍處於傳統需求旺季期間，需求的波動將導致運價出現反覆震盪，目前運價的反彈並不代表價格已落底，隨第4季再度進入傳統需求淡季，運價走勢將再度承壓，但航商繞道減少部分市場運力壓力，運價應有望維持在航商可獲利的水準。

獲利方面，以今年以來SCFI指數於5月開始大幅調漲的情況研判，漲價後的高運價有較高機率是認列在第3季，預估將為今年季獲利高峰，第4季反映價量回跌，獲利將呈回落。

延伸閱讀

布林肯再抵中東推加薩停火 哈瑪斯控以色列阻撓調解

約旦河西岸情勢升溫！以軍空襲北部哲寧 擊殺2名哈瑪斯武裝份子

美國務卿將訪以...拜登樂觀加薩停火協議接近達成 哈瑪斯：這是錯覺

美警告伊朗襲以色列後果嚴重 恐致加薩停火破局

相關新聞

擦鞋童理論快爆了 李同榮： 這時間是多空關鍵時刻

房市趨勢專家李同榮表示，房市第六循環受新青安專案與股市激勵，末升段出現甩尾現象，民眾不是瘋股市就是瘋房市，房市已陷入擦鞋...

房貸10年多了5成 房仲：這一代年輕人比較苦

年輕人買房壓力大。中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，今年第一季30歲以下年輕房貸族平均鑑估值變化約1,160萬元，與10年...

美國新屋開工、營建許可同步走低 房市泡沫機率低

美國7月新屋開工月減6.8%，以此次速度回推一整年的總量來到120萬戶，來到2020年5月以來最低點，主因來自獨棟房屋開...

台泥大陸兩廠光儲整合系統 減碳8千萬噸節電效益1億元

台泥（1101）19日發布最新大陸可持續發展報告，報告中揭露，今年底將完成兩岸水泥廠國際科學減碳目標SBT1.5度路徑設...

《軍用無人機專題2-2》軍用無人機要派上用場 三缺難關待解決

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】我國無人機產業不僅缺規格、還缺研發量能，更缺戰術構想，產業發展藍圖得要下猛藥！思騰數位能源董事合夥人湯承熹與艾歐圖科技執行董事劉毅受訪時都認為，要發展台灣無人機產業鏈，就

《軍用無人機專題2-1》無人機難去中化 專家：明訂產製目標

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】政府盼打造去中化的無人機供應鏈，但中國仍為無人機產業的龍頭，去中化成發展最大阻礙？台灣無人機應用發展協會理事長張揚指出，目前電池、馬達的龍頭產業都在中國，如果台灣堅持去紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。