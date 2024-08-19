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房貸10年多了5成 房仲：這一代年輕人比較苦

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／中信房屋提供
房市示意圖／中信房屋提供

年輕人買房壓力大。中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，今年第一季30歲以下年輕房貸族平均鑑估值變化約1,160萬元，與10年前792萬元相比，增加368萬元，增幅接近5成，為所有年齡層中，平均鑑估值增長幅度最多的群體。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，在房價飆漲、薪水緩漲下，現代年輕人面對的購屋環境無疑比過去更加嚴峻，也更加辛苦。

莊思敏指出，時常聽聞長輩抱怨年輕人買不起房是因為缺乏儲蓄、理財和規劃的能力。

但對比10年來的工業及服務業薪資數據，截至今年3月，全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為46,073元，相較於2015年3月的38,530元，平均月薪僅僅提高了7,543元。

與此同時，現代年輕人所需承擔的房貸鑑估值卻比10年前高出將近400萬，顯然房價飆漲的速度早已超出了普通受薪階級的承受範圍，尤其對於剛踏入社會、經濟能力尚在起步階段的年輕族群來說，購屋壓力更顯沉重。

莊思敏表示，年輕族群的平均鑑估值增幅最多，一方面，房價持續上漲使得購屋門檻逐漸提高，低總價產品變得愈來愈搶手，市場需求穩定，身價自然水漲船高，加上原本此類產品價格相對較低，導致價格上漲幅度顯得尤為顯著。

另一方面，許多年輕人自備款有限，只能選擇付款更為彈性的預售屋，不過，由於預售屋販賣的是未來價，其總價往往會比成屋更勝一籌，這也進一步推高了鑑估總價的平均值。

莊思敏指出，在過去「台灣錢淹腳目」的時代，許多人憑藉時代紅利率先積累了原始資本並進軍房地產市場，從持續上漲的房價中也獲得了豐厚回報。

反觀現代年輕人，儘管政府近年追求居住正義、協助年輕人安心成家，推出多項政策，包括新青安2.0、平均地權管理條例修法、囤房稅等等，但薪水與房價之間落差懸殊，通貨膨脹又持續存在，購屋壓力愈發沉重。

近十年不同年齡層平均鑑估值變化 資料來源／中信房屋
近十年不同年齡層平均鑑估值變化 資料來源／中信房屋

房價 房貸

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