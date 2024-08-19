台塑集團循環經濟 廢氣變黃金

台塑（1301）集團推動循環經濟過程中，跨廠與跨公司製程廢氣回收是一項非常重要且顯著的工程，也因為將廢氣回收再利用，不僅為環境保護加分，還把垃圾變黃金，一舉多得。

其中麥寮園區經推動廢氣回收改善後，廢氣燃燒塔處理量自2011年起至去年為止，降幅高達九成；麥寮園區也將部份製程反應產生的CO2回收再利用，做為化學品的原料，2023年約回收7.36萬噸。

台塑企業表示，麥寮園區推動跨廠、跨公司製程廢氣回收，已於2015年6月底，達成於正常運轉下廢氣燃燒塔零排放的成果；廢氣燃燒塔處理量自2011年2萬1,115萬Nm3下降至2023年2,422萬Nm3，降幅90.6%。