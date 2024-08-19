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重電業三個密集…致勝關鍵

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

台灣重電業者為何能受北美夥伴青睞，業者指出，重電業是資本密集、技術密集外還有「信賴密集」，競爭門檻相對高，台鏈業者耕耘北美數十年，夥伴關係難以取代。

此外，台廠的另一個重點優勢是，產品「品質優、交期穩且有效率」，而勝過亞洲甚至北美各大競爭者。因為在AI時代「電力即是國力」，各國政府都想要用錢買時間。

重電業是資本密集、技術密集的產業，且必須長期深耕，才能與客戶建立良好關係，所以即使在現階段大缺電力設備的情況下，也很難看到有新供應商能夠打入供應鏈。舉例而言，每個客戶大約都有五到六家供應商，但八成以上的訂單只會給核心的一到兩家廠商，換言之，除了技術外，長期配合的信任度與合作也是取得訂單的關鍵之一。

再者，業者指出，重電產品要打入國際都要有各國認證外，需要重電產品的都是關乎民生重大需求的工程，不容許有閃失，所以重電鏈一旦合作就很難移轉，業內人士舉例說，即使現在很缺電力設備，也沒看到客戶找新供應商，因為「信賴」很關鍵。

目前最大的問題是，市場訂單塞爆、產品缺貨短期無解。法人指出，目前國際大廠的美國變壓器交期已從一到兩年拉長至三到四年不等，而預計新產線投產時間多半集中於2025-2026年，因此供不應求狀況將加劇至2027年。

業者指出，台廠交期短、供應穩定，比韓廠、北美大廠都做得更好，換句話說，在重電產品大缺的年代，有產品才是關鍵，只要有料一切好談，價格已經反而是次要的。

AI 缺電 美國

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